Nie żyje dwukrotny mistrz olimpijski. Miał 50 lat. Premier reaguje

Olaf Tufte zdobył aż cztery medale olimpijskie w wioślarstwie. Norweg największe sukcesy odniósł w jedynce, bo zdobył złoto w Atenach oraz Pekinie, natomiast w dwójce podwójnej wywalczył srebro w Sydney (z rodakiem Fredrikiem Bekkenem) i brąz w Rio de Janeiro (z rodakiem Kjetilm Borchem). Niestety, napłynęły tragiczne wieści dotyczące 50-latka.

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Olaf Tufte nie żyje. Znaleziono go na farmie

Norweskie media we wtorek 21 lipca poinformowały o śmierci utytułowanego zawodnika, co potwierdził im rzecznik rodziny Per Eftang. "Olaf Tufte został znaleziony nieprzytomny w Tufte Gard (jego farma - red.) o godzinie 15:00 (w poniedziałek - red.). Służby medyczne szybko przybyły na miejsce zdarzenia i udzieliły mu pierwszej pomocy. Tufte został przetransportowany helikopterem do szpitala w celu dalszego leczenia. Nie było świadków zdarzenia. Nie było podejrzeń o wypadek przy pracy" - przekazano w oświadczeniu rodziny (cytat za "Dagbladet").

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We wtorek 22 lipca zgon Tufte został potwierdzony w Rikshospitalet (Szpital Uniwersytecki w Oslo). Zostawił on żonę Ainę oraz dwoje dzieci. W komunikacie rodzina poprosiła, by "nie przesyłano na farmę kwiatów ani innych podobnych symboli pamięci".

Norwegia opłakuje śmierć Tufte. Premier złożył kondolencje

Na wieści o śmierci multimedalisty olimpijskiego zareagowało wiele osób, w tym premier Norwegii Jonas Gahr Store. - Tufte dostarczył nam, jako narodowi, ogromnej radości ze sportowych sukcesów. Był jednym z najważniejszych norweskich bohaterów sportu, wybitnym olimpijczykiem letnim, jednym z najlepszych wioślarzy w naszej historii i wspaniałym wzorem do naśladowania dla wielu osób. Składam najszczersze kondolencje jego rodzinie i bliskim - powiedział (cytat za NRK).

Tufte był jednym z najwybitniejszych norweskich sportowców. Jak przypomniano na portalu stacji NRK, jedynym, który był na siedmiu igrzyskach, od Atlanty 1996 po Tokio 2021, gdy startował w wieku 45 lat. Zdobył też wiele medali mistrzostw świata i jeden mistrzostw Europy (brąz, Poznań 2015), dwukrotnie wybrano go też najlepszym wioślarzem globu - w 2001 i 2003 roku.

Mężczyzna świetnie odnajdował się także poza sportem - tak w trakcie, jak i po karierze. "Gwieździe z Horten udało się spełnić także inne marzenia. Kupił własne gospodarstwo, stworzył własną markę odzieżową, stał się gwiazdą telewizji i znalazł miłość" - przypomniano na portalu NRK. Olaf Tufte urodził się 27 kwietnia 1976 r. w Tonsberg.