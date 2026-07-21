Genialna Klaudia Zwolińska. To był popis

Klaudia Zwolińska otrzymała tytuł najlepszego sportowca Polski za rok 2025 w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Kajakarka górska oczarowała kibiców swoją postawą na mistrzostwach świata, gdzie zdobyła dwa złote medale i brąz. Potwierdziła tym samym wielką klasę, bo we wcześniejszym sezonie wywalczyła olimpijskie srebro w swojej koronnej konkurencji (K1).

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Zwolińska pokazała moc. Funk dorównała Polce

We wtorek (21 lipca) wystartowała w kwalifikacjach mistrzostw świata w Oklahoma City właśnie w swojej ulubionej konkurencji. Zwolińska już na samym początku zmagań w K1 pokazała, że jest jedną z głównych faworytek do złota.

Polka zanotowała perfekcyjny przejazd, osiągając czas 89,38 sekundy. Tor bezbłędnie pokonała także Ricarda Funk.

Reprezentantka Niemiec uzyskała taki sam rezultat jak nasza zawodniczka. Obie panie wygrały zatem eliminacje ex aequo. Wyprzedziły o 0,72 sekundy Słowaczkę Sonę Stanovską.

Poza Zwolińską w stawce kwalifikacji mieliśmy jeszcze dwie reprezentantki Polski. W półfinale ujrzymy Hannę Danek, która uplasowała się na 24. pozycji. Dominika Brzeska niestety odpadła z dalszej rywalizacji, zajmując 34. lokatę. Półfinał z udziałem 30 kajakarek odbędzie się w czwartek. Tego samego dnia obejrzymy również finał.

Zwolińska będzie miała szansę na zdobycie szóstego medalu MŚ w swojej karierze. Dotychczas jej dorobek w imprezie tej rangi to dwa złota i trzy brązowe krążki.

Oklahoma City będzie natomiast gościć kajakarstwo górskie także podczas najbliższych letnich igrzysk olimpijskich - w 2028 roku. Wówczas jednak na sportowców czeka rywalizacja na innym torze, który obecnie wciąż jest w budowie.