Piesiewicz nie ma wstydu. Zniknął i robi wszystko, żeby uniknąć odwołania

W lutym tego roku odbyła się najważniejsza zimowa impreza czterolecia - w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zorganizowano bowiem zimowe igrzyska olimpijskie. Występy Polaków - przede wszystkim Kacpra Tomasiaka i Władimira Semirunnija - przyniosły wielką chlubę, jednak władzom Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyprawiły one spory ból głowy.
Prezes PKOl, Radosław Piesiewicz, poróżnił się bowiem z ważnym sponsorem - grupą Polsat Plus, pod której skrzydłami znajduje się telewizja Polsat oraz operator telekomunikacyjny Polkomtel. Piesiewicz podjął też decyzję o podpisaniu umowy z giełdą kryptowalut Zondacrypto - spółka ta oferowała nagrody dla sportowców za wyniki na igrzyskach, ale niedługo po zakończeniu zmagań... upadła.
W PKOl-u powstała opozycja, sprzeciwiająca się rządom Radosława Piesiewicza. Grono przeciwników prezesa stale się powiększa i coraz więcej wskazuje na to, że dopnie swego. Podczas niedawnego Walnego Zgromadzenia PKOl przegłosowano bowiem wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wyborczego. Ze 175 głosujących, aż 117 zagłosowało za.
Zobacz też: Nocny nalot przed wielką kraksą na Tour de France
- Zwrócę się do Komisji Rewizyjnej i do organów, żeby sprawdziły, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze Statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego - powiedział Piesiewicz niedługo po głosowaniu. Jednak jak podają "WP Sportowe Fakty", sprzyjająca prezesowi do tej pory Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wszystkie decyzje. Dzięki temu odwołanie Radosława Piesiewicza jest coraz bliżej.
I wydaje się, że sam prezes PKOl-u rozumie sytuację, w której się znalazł. . Postanowił więc... schować się. "Od 22 maja nie zostało zwołane ani zebranie zarządu, ani prezydium PKOl-u. Nowych terminów także nie ma (...) Piesiewicz doskonale zdaje sobie sprawę, że w obu gremiach stracił większość, a zwoływanie kolejnych zebrań może przybliżyć jego przeciwników do wymarzonego celu" - czytamy.
Wszystko więc wskazuje na to, że koniec rządów Radosława Piesiewicza jest już coraz bliżej, a jego następca przejmie rządy wcześniej niż w kwietniu 2027 roku, kiedy to mają odbyć się wybory nowego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.