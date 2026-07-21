Piesiewicz nie ma wstydu. Zniknął i robi wszystko, żeby uniknąć odwołania

W lutym tego roku odbyła się najważniejsza zimowa impreza czterolecia - w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zorganizowano bowiem zimowe igrzyska olimpijskie. Występy Polaków - przede wszystkim Kacpra Tomasiaka i Władimira Semirunnija - przyniosły wielką chlubę, jednak władzom Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyprawiły one spory ból głowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibice Hiszpanii i Argentyny po finale mundialu

Prezes PKOl, Radosław Piesiewicz, poróżnił się bowiem z ważnym sponsorem - grupą Polsat Plus, pod której skrzydłami znajduje się telewizja Polsat oraz operator telekomunikacyjny Polkomtel. Piesiewicz podjął też decyzję o podpisaniu umowy z giełdą kryptowalut Zondacrypto - spółka ta oferowała nagrody dla sportowców za wyniki na igrzyskach, ale niedługo po zakończeniu zmagań... upadła.

Koniec Radosława Piesiewicza coraz bliżej?

W PKOl-u powstała opozycja, sprzeciwiająca się rządom Radosława Piesiewicza. Grono przeciwników prezesa stale się powiększa i coraz więcej wskazuje na to, że dopnie swego. Podczas niedawnego Walnego Zgromadzenia PKOl przegłosowano bowiem wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wyborczego. Ze 175 głosujących, aż 117 zagłosowało za.

Zobacz też: Nocny nalot przed wielką kraksą na Tour de France

- Zwrócę się do Komisji Rewizyjnej i do organów, żeby sprawdziły, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze Statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego - powiedział Piesiewicz niedługo po głosowaniu. Jednak jak podają "WP Sportowe Fakty", sprzyjająca prezesowi do tej pory Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wszystkie decyzje. Dzięki temu odwołanie Radosława Piesiewicza jest coraz bliżej.

Radosław Piesiewicz bawi się w chowanego

I wydaje się, że sam prezes PKOl-u rozumie sytuację, w której się znalazł. . Postanowił więc... schować się. "Od 22 maja nie zostało zwołane ani zebranie zarządu, ani prezydium PKOl-u. Nowych terminów także nie ma (...) Piesiewicz doskonale zdaje sobie sprawę, że w obu gremiach stracił większość, a zwoływanie kolejnych zebrań może przybliżyć jego przeciwników do wymarzonego celu" - czytamy.

Wszystko więc wskazuje na to, że koniec rządów Radosława Piesiewicza jest już coraz bliżej, a jego następca przejmie rządy wcześniej niż w kwietniu 2027 roku, kiedy to mają odbyć się wybory nowego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.