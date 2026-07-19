Ratajski wrócił na wielką scenę! Tak zagrał z wicemistrzem świata

Oczy darterskiego świata zwrócone są na Blackpool, gdzie odbywa się drugi najważniejszy turniej w kalendarzu - World Matchplay. Bierze w nim udział 32 czołowych zawodników organizacji PDC, a zdobytego przed rokiem trofeum broni zdecydowanie najlepszy na świecie Luke Littler. Pula nagród wzrosła względem poprzedniej edycji i wynosi milion funtów, a na konto zwycięzcy trafi 225 tys. funtów.

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Drugiego dnia zmagań w Winter Gardens do gry wszedł Krzysztof Ratajski. Dla najlepszego polskiego dartera, kroczącego w stronę czołowej "16" światowego rankingu, jest to powrót do Blackpool po absencji w zeszłym roku. "Polski Orzeł" ma dobre wspomnienia z tego turnieju, gdyż w 2021 roku dotarł aż do półfinału.

Wicemistrz świata na drodze Krzysztofa Ratajskiego

Tym razem już w pierwszej rundzie los postanowił sparować Polaka z Gianem van Veenem - trzecim zawodnikiem rankingu i aktualnym wicemistrzem świata. Holender w 1/8 finału niedawnego European Darts Open przegrał 3:6 z Ratajskim, który kilka godzin później sięgnął po trzeci w karierze triumf w turnieju z cyklu European Tour.

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Mecz zaczął się jednak po myśli Van Veena - już w pierwszym legu przełamał rzut Ratajskiego, a po chwili prowadził 2:0 dzięki świetnemu finiszowi ze 144 punktów. Trzeci leg był pierwszym wygranym przez "Polskiego Orła", ale chwilę później wicemistrz świata po raz drugi w tym meczu zamknął 144-punktowy check-out. Na pierwszą przerwę 20. zawodnik rankingu schodził, przegrywając 2:3.

Rewanż za Leverkusen. Tym razem Holender za mocny

Szósty leg spotkania przyniósł pierwsze pudło Van Veena na doublach, ale szybka poprawka na podwójnej szesnastce pozwoliła utrzymać bezpieczną przewagę. Niestety, chwilę później Holender ją powiększył, po raz drugi wygrywając leg Ratajskiego. Polak miał szansę na odrobienie części strat, ale spudłowana podwójna 20 była wodą na młyn rywala. Gian van Veen po drugiej sesji prowadził już 7:3.

W ostatniej sesji spotkania Holender już kontrolował przebieg meczu. Co gorsza, van Veen zamknął w kapitalnym stylu 160-punktowy finisz, gdy Ratajski miał już ustawioną podwójną szesnastkę - tablica wyników wskazywała już 4:9 z perspektywy "Polskiego Orła". Udało się odrobić jeszcze dwa legi, ale już chwilę później Holender utrzymał swój rzut i było po wszystkim.

Krzysztof Ratajski 6:10 Gian van Veen

Gian van Veen wziął rewanż na Krzysztofie Ratajskim za porażkę sprzed tygodnia. Wicemistrz świata znakomicie radził sobie przede wszystkim na podwójnych - to była najwyraźniejsza różnica, gdyż "Polski Orzeł" double pudłował raz za razem. Ratajski za sam występ na World Matchplay zapewnił sobie wypłatę w wysokości 12,5 tysiąca funtów. Wygrana z wicemistrzem świata oznaczałaby dodatkowe 10 tysięcy funtów na jego koncie.

W drugiej rundzie rywalem Giana van Veena będzie zwycięzca pojedynku między Wesselem Nijmanem a Davem Chisnallem. Faworytem jest Nijman, który w tym sezonie znakomicie radzi sobie w turniejach niższej rangi, ale jeszcze nie udało mu się przełożyć tej dyspozycji na największe areny.