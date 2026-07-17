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Medalistka olimpijska pobita w centrum Warszawy. Sprawca w końcu złapany

W centrum Warszawy z 10 na 11 lipca doszło do ataku na byłą trzykrotną medalistkę olimpijską w pływaniu Aleksandrę Hierasimienię. Białorusinka po antyrządowych protestach na Białorusi w 2020 roku, podczas których poprała opozycję, żyje za granicą, aktualnie w Polsce. W stolicy naszego kraju niedawno została zaatakowana. Sprawcę właśnie aresztowano.
Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Do bulwersującego zdarzenia doszło z piątku na sobotę 10/11 lipca w centrum stolicy Polski. Niedaleko dworca Warszawa Zachodnia Aleksandra Hierasimienia została uderzona pięścią w głowę. Podejrzany został aresztowany. 

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Atak na Hierasimienię. Sprawca został ujęty

"Nie wyciągam jeszcze z tej historii żadnych wniosków i mam nadzieję, że ostatecznie sprawca zostanie znaleziony. Chcę wam jednak przypomnieć, że Alaksandra Hierasimienia jest nie tylko znaną białoruską sportsmenką. Za to, że brała udział w protestach w Mińsku w 2020 roku, została skazana na 12 lat więzienia i skonfiskowano cały jej dobytek. Sasza dostała azyl polityczny w Polsce i mam nadzieję, że sprawa ataku na nią zostanie należycie zbadana" - napisała w mediach społecznościowych redaktor naczelna białoruskiego portalu opozycyjnego Karta'97, Natalia Radzina. 

Aleksandra Hierasimienia nie była jedyną, którą tego dnia napadnięto. Oprócz niej ofiarami ataku padły jeszcze dwie inne osoby. O sprawie poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Sprawca został aresztowany. 

"Prokuratura prowadzi postępowanie przeciwko Marcinowi N., podejrzanemu, o dokonanie pomiędzy 10 a 11 lipca 2026 r. na terenie Dworca Autobusowego PKS Warszawa Zachodnia trzech występków chuligańskich poprzez dokonanie napaści na różne osoby w tym na byłą wicemistrzynię olimpijską w pływaniu, której nietykalność cielesną naruszył w ten sposób, że uderzył ją jeden raz pięścią w głowę" - zaznaczono. 

Sprawca przyznał się do ataku. Jak zaznaczył, jego ofiarami byli jego znajomi, którym pożyczył pieniądze, a którzy "teraz go nie rozpoznają". 

"Czyn na szkodę białoruskiej wicemistrzyni olimpijskiej w pływaniu nie został popełniony przez podejrzanego z uwagi na przynależność narodową pokrzywdzonej" - zaznaczył rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba. Marcin N. zostanie zbadany pod kątem psychiatrycznym. Grozi mu do trzech lat więzienia. 

Alaksandrę Hierasimienia jest byłą pływaczką i trzykrotną medalistką olimpijską. Podczas igrzysk w Londynie zdobyła krążki na 50 i 100 metrów stylem dowolnym. Cztery lata później w Rio de Janeiro zdobyła brąz w rywalizacji na 50 metrów. 

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