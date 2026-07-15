Będzie głośno o tym, co Semirunnij powiedział o Rosji

Po ostatniej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o cofnięciu zawieszenia rosyjskich i białoruskich sportowców, tylko kwestią czasu pozostaje, aż na dobre wrócą do rywalizacji we wszystkich dyscyplinach sportowych. Co prawda niektóre organizacje międzynarodowe podtrzymują, i słusznie, zawieszenie, ale pierwszy, duży krok w kierunku powrotu Rosjan i Białorusinów został wykonany.

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Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę wielu sportowców uciekło z Rosji i reprezentuje barwy innych krajów. Tak było m.in. w przypadku Władimira Semirunnija, który w 2024 roku otrzymał polski paszport, a na tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich zdobył dla Polski srebrny medal w łyżwiarstwie szybkim na 10 kilometrów.

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Tak Władimir Semirunnij mówi o powrocie Rosji do sportu

W rozmowie z portalem WP SportoweFakty Władimir Semirunnij wypowiedział się nt. dopuszczenia Rosjan do rywalizacji. - Moje zdanie jest takie, że zawodnik nie wybiera sobie kraju, w którym się rodzi. Rosyjscy sportowcy zawsze należeli do jednych z najlepszych, nie tylko w łyżwiarstwie. Z czysto sportowego punktu widzenia, lepiej jest, kiedy startują wszyscy najsilniejsi - powiedział.

- Z drugiej strony rozumiem argumenty przeciwników powrotu Rosjan na sportową arenę międzynarodową. Konflikt zbrojny trwa, więc wiele osób przeciwko temu protestuje - dodał.

- Na pewno trudno jest być sportowcem z kraju, który zaatakował i nie być z nim kojarzonym. Z drugiej strony w Rosji są też młodzi zawodnicy w ogólnie niepowiązani z tą władzą. Nie mam w tym temacie wyrobionej opinii, bo, jak już wspomniałem, nie wybieramy, gdzie przychodzimy na świat - powiedział Semirunnij, a następnie odniósł się do kwestii tego, że Ukraińcy nie mogę liczyć na dobre warunki treningowe.

- Rozumiem to i zgadzam się. Tym bardziej uważam, że to trudny temat. Nie mam jednoznacznej odpowiedzi - uciął dyplomatycznie.

Na koniec skomentował to, że sam zdecydował się na wyjazd z Rosji i zmianę obywatelstwa. - Owszem, ale nie wszyscy są gotowi podjąć ryzyko zmiany całego swojego życia. Szczególnie że każdy ma rodzinę, która zostaje w Rosji. Sportowcy muszą też myśleć o tym, jak zapewnić im godziwy byt - podsumował 23-latek, który we wrześniu planuje wystartować w mistrzostwach Polski w... kolarstwie.