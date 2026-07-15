Nowy rekord Polski! Niezwykła ryba. Prawdziwa rzadkość

Grzegorz Robak w sobotę 11 lipca miał wyjątkowy połów. Nad ranem udało mu się złapać rybę o niespotykanych gabarytach. Ten wyczyn nad Jeziorem Tarnobrzeskim okazał się rekordowy oraz historyczny.

REKLAMA

Zobacz wideo KIEDYŚ RZĄDZIŁY TU GANGI, TERAZ FIFA ROBI MUNDIAL. MIESZKAŃCY MAJĄ DOŚĆ

Rekordowy połów nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Ponad kilogram różnicy

"Mamy to! Rekord Polski padł nad Jeziorem Tarnobrzeskim! Grzegorz Robak z Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Budowlani złowił troć jeziorową o wadze aż 8,5 kg, ustanawiając nowy rekord Polski! Poprzedni rekord wynosił 7,3 kg i pozostawał niepobity przez blisko 20 lat. Tym większe gratulacje dla rekordzisty" - czytamy na profilu Jeziora Tarnobrzeskiego na Facebooku.

"To nie tylko wyjątkowy sukces wędkarski, ale również dowód na doskonałą jakość wód Jeziora Tarnobrzeskiego. Czyste środowisko pozwala rybom osiągać imponujące rozmiary, a takie wydarzenia są najlepszą wizytówką naszego akwenu. Serdecznie gratulujemy Grzegorzowi Robakowi i życzymy kolejnych równie niezapomnianych połowów" - dodano.

Zobacz także: De la Fuente stworzył potwora. Hiszpania obnażyła całą prawdę o Francji

Tak Grzegorz Robak skomentował swój rekord. "Przykład cierpliwości"

- Efekt (sobotniego - red.) połowu ryb. godzina 7:20. Wyciągnięta piękna sztuka. Troć jeziorowa długości 85 cm, waga 8,5 kg. To rybka żyjąca tylko w czystych wodach, takich właśnie jak w Tarnobrzegu - powiedział rekordzista w nagraniu opublikowanym przez "Tygodnik Nadwiślański".

- Dzisiaj ta ryba rzadko występuje w polskich jeziorach, ewentualnie jako troć wędrowna występuje w jeziorach mazurskich i okolicach. Przykład cierpliwości, oczekiwania wielu dni, tygodni na tak wspaniały okaz - podsumował Grzegorz Robak.