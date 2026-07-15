Nowy rekord Polski! Niezwykła ryba. Prawdziwa rzadkość

Grzegorz Robak w sobotę 11 lipca miał wyjątkowy połów. Nad ranem udało mu się złapać rybę o niespotykanych gabarytach. Ten wyczyn nad Jeziorem Tarnobrzeskim okazał się rekordowy oraz historyczny.
"Mamy to! Rekord Polski padł nad Jeziorem Tarnobrzeskim! Grzegorz Robak z Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Budowlani złowił troć jeziorową o wadze aż 8,5 kg, ustanawiając nowy rekord Polski! Poprzedni rekord wynosił 7,3 kg i pozostawał niepobity przez blisko 20 lat. Tym większe gratulacje dla rekordzisty" - czytamy na profilu Jeziora Tarnobrzeskiego na Facebooku.
"To nie tylko wyjątkowy sukces wędkarski, ale również dowód na doskonałą jakość wód Jeziora Tarnobrzeskiego. Czyste środowisko pozwala rybom osiągać imponujące rozmiary, a takie wydarzenia są najlepszą wizytówką naszego akwenu. Serdecznie gratulujemy Grzegorzowi Robakowi i życzymy kolejnych równie niezapomnianych połowów" - dodano.
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- Efekt (sobotniego - red.) połowu ryb. godzina 7:20. Wyciągnięta piękna sztuka. Troć jeziorowa długości 85 cm, waga 8,5 kg. To rybka żyjąca tylko w czystych wodach, takich właśnie jak w Tarnobrzegu - powiedział rekordzista w nagraniu opublikowanym przez "Tygodnik Nadwiślański".
- Dzisiaj ta ryba rzadko występuje w polskich jeziorach, ewentualnie jako troć wędrowna występuje w jeziorach mazurskich i okolicach. Przykład cierpliwości, oczekiwania wielu dni, tygodni na tak wspaniały okaz - podsumował Grzegorz Robak.