Trzykrotna medalistka IO zaatakowana w centrum Warszawy

Alaksandra Hierasimienia jest byłą pływaczką. Białorusinka zdobyła dwa srebrne medale na igrzyskach olimpijskich w Londynie oraz brąz w Rio de Janeiro. Jest też multimedalistką mistrzostw świata i Europy. W 2020 roku poparła białoruskie protesty skierowane w reżim Alaksandra Łukaszenki. W 2022 roku została skazana na 12 lat kolonii karnej za "działalność antybiałoruską".

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Białoruska mistrzyni zaatakowana w centrum Warszawy

Hierasimienia od 2020 roku mieszka za granicą, obecnie w Polsce. W poniedziałek 13 lipca Natalia Radzina - redaktor naczelna białoruskiego portalu opozycyjnego Karta'97 - poinformowała, że była pływaczka została zaatakowana w centrum Warszawy przez nieznanego sprawcę.

"Myślę, że warto się tym podzielić. Niedawno moja przyjaciółka Alaksandra Hierasimienia, dobrze znana białoruska sportsmenka i mistrzyni świata w pływaniu, została zaatakowana w samym centrum Warszawy, na dworcu autobusowym Warszawa Zachodnia, gdzie Sasza przyjechała w sprawach służbowych rankiem 10 lipca. Nieznany mężczyzna, w wieku około 35 lat, podszedł do niej od tyłu i uderzył ją w głowę. Nie powiedział ani słowa i od razu odszedł, a zszokowana i obolała Sasza początkowo się nie zorientowała, co się stało. Nie było jak wezwać pomocy, ludzie dookoła spieszyli się na swoje autobusy i nikt nawet się nie zorientował, że coś się stało. Jak Sasza doszła do siebie, to poszła na policję" - czytamy we wpisie na Facebooku.

"Spotkałam się z Saszą na Komendzie Rejonowej Policji Warszawa III, gdzie złożyła zeznania i powiedziała, co się wydarzyło. Aczkolwiek w mojej obecności policjantka powiedziała, że trudno będzie znaleźć sprawcę. Nie wiadomo, czy zdarzenie zarejestrowały kamery, nie wiadomo, jakiej jakości będzie nagranie i czy w ogóle będzie jakieś nagranie oraz czy ta osoba będzie w policyjnej bazie danych. Nawet jeżeli sprawca zostanie znaleziony, to pewnie nie zostanie aresztowany, bo gdy obrażenia są mało poważne i niewidoczne, to zostanie uznane za wykroczenie" - dodaje Radzina.

"Nie wyciągam jeszcze z tej historii żadnych wniosków i mam nadzieję, że ostatecznie sprawca zostanie znaleziony. Chcę wam jednak przypomnieć, że Alaksandra Hierasimienia jest nie tylko znaną białoruską sportsmenką. Za to, że brała udział w protestach w Mińsku w 2020 roku, została skazana na 12 lat więzienia i skonfiskowano cały jej dobytek. Sasza dostała azyl polityczny w Polsce i mam nadzieję, że sprawa ataku na nią zostanie należycie zbadana" - podkreśla.

- Nie mogę uwierzyć, że coś takiego mogło się wydarzyć w Warszawie w biały dzień, przy tak dużej liczbie ludzi, oraz z - mam nadzieję - działającymi kamerami. Nie wiem, co się stało, ale mam nadzieję, że polskie władze przeprowadzą dochodzenie i sprawca zostanie ukarany - skomentowała sama Hierasimienia w rozmowie z portalem Karta'97.