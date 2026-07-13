Wielki wieczór dla polskiego darta miał miejsce w niedzielę, 12 lipca w Leverkusen. Krzysztof Ratajski najpierw ograł w ćwierćfinale Nathana Aspinalla, by później zmierzyć się w bratobójczym pojedynku z Sebastianem Białeckim i wyjść z niego obronną ręką, po zdecydowanie lepszym początku rywalizacji w wykonaniu młodszego kolegi. W wielkim finale "Rataj" pokonał wyżej rozstawionego Jermaina Wattimenę 8:6, dzięki czemu po raz trzeci w swojej karierze wzniósł trofeum za zwycięstwo w European Tourze.

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Ile zarobił Ratajski za zwycięstwo w Leverkusen?

Dla zawodnika z Warszawy turniej w Niemczech był dodatkowo szczególny. Po raz pierwszy od dwóch lat 49-latek był bowiem rozstawiony w drabince turniejowej.

Dziesiąty weekend z rozgrywkami w European Tourze w tym sezonie przyniósł długo oczekiwane rozstrzygnięcia z punktu widzenia polskiego kibica. Wyraźnie zwyżkujący z formą Sebastian Białecki od dłuższego czasu prosperuje do tego, by bić się o coraz to wyższe cele w światowym darcie. Występ za naszą zachodnią granicą tylko potwierdził w jak dobrej dyspozycji znajduje się 22-latek z Łodzi.

Po zakończeniu rywalizacji w Leverkusen zarówno Ratajski, jak i Białecki zanotują awans w rankingu PDC (Order of Merit). W przeciwieństwie do klasycznych rankingów, które opierają się na zdobyczy punktowej, darterzy klasyfikowani są na podstawie zdobytych nagród pieniężnych. Zestawienie obejmuje zarobki z ostatnich dwóch lat i jest ujęte w walucie funta brytyjskiego. Niepodzielnym liderem jest oczywiście Luke Littler. Genialny 19-latek w ostatnich 104 tygodniach zarobił 2 928 500 funtów. Dla porównania drugi w tym rankingu Luke Humphries zgromadził 1 195 500 funtów. Różnica? Kolosalna.

Ranking PDC

Jak wyglądają lokaty Polaków? Za zwycięstwo w ET10 w Leverkusen Krzysztof Ratajski zarobił 35 tys. funtów (ok. 178 tys. złotych). Przed startem w Niemczech "Rataj" klasyfikowany był na 23. lokacie, lecz w najnowszym zestawieniu znajdzie się na 20. pozycji z dorobkiem 433 tys. funtów (ponad 2,2 mln złotych). Sebastian Białecki awansuje o cztery lokaty z 64. na 60. miejsce. Po występie w Leverkusen przy jego nazwisku znajdziemy kwotę równą 130 tys. funtów.

Warto wspomnieć, iż tegoroczny kalendarz ET rozpoczął się w Krakowie. W dniach 20-22 lutego w hali EXPO najlepsi darterzy na świecie na czele z mistrzem świata Lukiem Littlerem, wicemistrzem świata Gianem van Veenem czy oczywiście Krzysztofem Ratajskim rywalizowali o pierwsze trofeum tego cyklu w roku 2026. Poland Darts Open padł łupem Littlera, choć w wielkim finale przeciwko van Veenowi jego wyczyn został przez chwilę przyćmiony tzw. nine darterem, czyli dziewiątą lotką w wykonaniu Holendra. W stolicy Małopolski nie oglądaliśmy wówczas Białeckiego, gdyż nie przebrnął on kwalifikacji do turnieju. W ostatnim meczu, na ostatniej prostej prowadził z Thomasem Lovely'm 5:2 i miał do tego lotki meczowe, lecz przegrał tamto spotkanie, żegnając się z marzeniami o udziale w krakowskiej imprezie.

Kolejną okazją do obejrzenia Krzysztofa Ratajskiego będzie turniej Winter Gardens rozgrywany w Blackpool w dniach 18-26 lipca. W pierwszej rundzie Polak zmierzy się tam z Gianem van Veenem, którego ograł w miniony weekend w Leverkusen 6:3.