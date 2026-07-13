Ratajski zabrał głos po wielkim triumfie w Leverkusen. "Przetrwałem"

Wydarzenia, które miały miejsce w niedzielny wieczór w Leverkusen podczas imprezy z cyklu European Tour zostaną z polskimi fanami darta na stałe. Krzysztof Ratajski po raz trzeci w swojej karierze sięgnął po triumf w tego typu rozgrywkach, zaś Sebastian Białecki dotarł po raz pierwszy do najlepszej czwórki turnieju. Obydwaj darterzy zmierzyli się ze sobą w półfinale, w którym Ratajski pokonał młodszego kolegę 7:5.

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Wielki dzień dla polskiego darta

W wielkim finale nasz najwyżej sklasyfikowany w rankingu PDC zawodnik rywalizował z Jermainem Wattimeną. Po znakomitym pojedynku, w którym Polak prowadził już 4:1, by za kilka chwil przegrywać 4:6, lecz koniec końców triumfować w całym meczu 8:6, 49-latek nie krył wzruszenia. W rozmowie z Philipem Brzezinskim odniósł się do emocji, jakie mu towarzyszyły w trakcie tego turnieju. - Było blisko, a Jermaine znów wróciłby do gry. Jestem bardzo szczęśliwy, nie wiem za bardzo, co powiedzieć. Był to dla mnie bardzo ciężki mecz. Nie spodziewałem się, że wygram. Zadowoliłbym się już nawet ćwierćfinałem czy półfinałem. Ale zwycięstwo? To o wiele więcej niż zakładałem - przyznał.

Z punktu widzenia polskiego dartera najtrudniejszy moment przypadł wtedy, gdy Holender wygrał pięć legów z rzędu przy stanie 4:1 dla Ratajskiego. Do tej kwestii także odniósł się 20. zawodnik rankingu PDC. - Moment, w którym było 5:6, był dla mnie bardzo trudny. Grał bardzo dobrze i trafiał każdą podwójną. Cieszę się, że przetrwałem - ocenił.

Ratajski o Białeckim

Ratajski odniósł się także do osoby Sebastiana Białeckiego, z którym przyszło mu rywalizować w półfinale w Leverkusen. Przed tygodniem obydwaj panowie rywalizowali w finale mistrzostw Polski, gdzie górą był "Rataj" - 6:5. Także i tym razem zawodnicy stoczyli świetny bój. Młodszy z nich prowadził już 0:3, lecz dał sobie "wyrwać" z rąk szansę na pierwszy w karierze finał w European Tourze. - Graliśmy ze sobą przed tygodniem - wygrałem wtedy 6:5. Sebastian dziś pokazał na tej scenie, jak potrafi grać i jak bardzo dobry jest. Spodziewam się, że w przyszłości zagra w wielu finałach i wygra sporo turniejów - przyznał 49-latek, opisując w samych superlatywach młodszego kolegę.

Już za tydzień Krzysztof Ratajski powalczy o triumf w Winter Gardens, drugim największym turnieju rankingowym na świecie, w którym pula nagród wyniesie rekordowy milion funtów, z czego zwycięzca zgarnie 225 tysięcy funtów. W ćwierćfinale ET10 w Leverkusen nasz zawodnik ograł wicemistrza świata Giana van Veena, z którym zmierzy się w pierwszej rundzie World Matchplay 2026. - To na pewno. Tym bardziej, że pokonałem dziś rywala, z którym zmierzę się w Blackpool. Ale to też różne turnieje i różne dni, dam jednak tam z siebie wszystko. Mam nadzieję, że zagram dobrze i wygram pierwszy mecz, a może i więcej - skwitował Polak.

Turniej w Blackpool zostanie rozegrany w dniach 18-26 lipca, a transmisję przeprowadzi jak zwykle Canal+.