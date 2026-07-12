Szaleństwo! Świetny mecz i wielki triumf Ratajskiego w European Darts Open

Dla polskiego darta to już był historyczny wieczór. To, co prezentowali Sebastian Białecki i Krzysztof Ratajski, sprawiało, że ręce same składały się do oklasków. Obaj panowie w kapitalnym stylu dotarli do półfinału European Darts Open w Leverkusen, gdzie stoczyli bratobójczy pojedynek. Białecki prowadził już 3:0, grając kapitalnie na dablach, ale później starszy z Polaków zanotował udaną pogoń. 49-latek miał średnią 100 pkt. Ostatecznie zwyciężył 7:5. Ratajski wszedł na wyższy poziom niż w poprzednich swoich spotkaniach.

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Luz Ratajskiego. Świetny początek meczu

Wcześniej poznaliśmy natomiast pierwszego finalistę. Jermaine Wattimena i Damon Heta nie grali na wysokiej średniej. Holender jeszcze przynajmniej nie miał większych problemów na dablach, a Heta z kolei kończył je ze skutecznością 25 procent. Holender wygrał 7:3. Nie pokazał jednak niczego szczególnego. Było jasne, że w finale będzie do ugryzienia.

Wattimena debiutował w tego typu spotkaniu, a Ratajski już wcześniej zdobył dwa tytuły w European Tourze. Nasz zawodnik wyszedł na mecz wyluzowany, było widać, że świetnie bawi się w Leverkusen. Marzyliśmy o tym, by ten luz podtrzymał także podczas gry.

"Polski orzeł" rozpoczął ten mecz bardzo dobrze. W pierwszych dwóch legach szybko odskoczył Wattimenie, najpierw zamykając partię checkoutem z 48 punktów, a później podwójną dwudziestką.

Ratajski prowadził 4:1 i rywal się rozpędził

Holender otworzył swoje konto w czwartym legu, kiedy nie pomylił się na dablach. Polak jednak wciąż miał bezpieczną przewagę (3:1). Później ją powiększył, choć było widać, że rywal się rozkręcił. Coraz częściej wykręcał świetne liczby. Zrobiło się nieco nerwowo, kiedy Wattimena odzyskał przełamanie i złapał kontakt, zamykając podwójną dwudziestką. Przegrywał wówczas tylko 3:4.

Niedługo później Holender wyszedł na prowadzenie 5:4. Ratajski minimalnie się mylił na dablach, ale jednak te pomyłki były kosztowne. Wattimena natomiast zaczął się bawić. Dziewiątego lega skończył bullem. Dziesiąta partia znów padła jego łupem. Był to dla niego piąty leg wygrany z rzędu. Tym razem Ratajski miał checkout na 36 punktów i znów w decydującym momencie rzut nie poszedł po jego myśli.

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Jedenastego lega wygrał Ratajski, ale tym razem pomógł mu rywal, który nie trafił podwójnej dwudziestki, po czym Polak wreszcie się przełamał. Później znowu nerwów nie brakowało. "Polski orzeł" wyrównał na 6:6 i czekała nas emocjonująca końcówka.

A w niej Ratajski nie notował pomyłek. Mylił się jego przeciwnik, a Polak na podwójnych nie zawodził. Wygrał cały mecz 8:6 i zgarnął trzeci tytuł w European Tourze!

Finał European Darts Open:

Krzysztof Ratajski (Polska) - Jermaine Wattimena (Holandia) 8:6