12 lipca 2026 roku przejdzie do historii polskiego darta. Sebastian Białecki i Krzysztof Ratajski najpierw w wielkim stylu weszli do fazy finałowej European Darts Open, a następnie pokonali znanych rywali w ćwierćfinale. Białecki wygrał z Jamesem Wade'em 6:2, natomiast starszy z naszych zawodników poradził sobie z obrońcą tytułu - Nathanem Aspinallem. Zwyciężył 6:4. Później na Biało-Czerwonych czekał bratobójczy pojedynek w półfinale. Do obecności Ratajskiego w tej fazie rozgrywek zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale Białecki nigdy wcześniej nie dotarł tak daleko w imprezie rangi European Tour.

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Kapitalna pogoń Ratajskiego

W półfinałach zawodnicy grali do siedmiu wygranych legów. Najpierw na scenę wyszli Jermaine Wattimena i Damon Heta. Zwyciężył pierwszy z wymienionych graczy (7:3).

Polscy zawodnicy z kolei w ciepły sposób się przywitali. Można powiedzieć, że Ratajski jest dla Białeckiego jak ojciec. Sentymenty trzeba było odłożyć na bok. Młodszy z Polaków od razu pokazał, że poprzednie kapitalne mecze nie były przypadkiem. Pierwszego lega wygrał po wyzerowaniu licznika ze 101 punktów. Później znów świetnie grał na dablach i prowadził 3:0.

Ratajski jednak notował wysoką średnią, zdecydowanie wyższą niż Białecki. I w kolejnych legach szybko uciekał młodszemu koledze. Dawał też sobie radę na podwójnych i wyrównał stan rywalizacji (3:3). W szóstym legu Ratajski zanotował big fisha.

22-latek odpowiedział, po czym znów lega wygrał Ratajski. Wówczas grał na średniej 106 pkt! Kibice bardzo dobrze bawili się podczas tego spotkania, bo obaj Polacy pokazywali niesamowity poziom.

Ratajski finalistą European Darts Open

Co niebywałe, w dziewiątym legu Biało-Czerwoni zacięli się na podwójnych. To była wojna nerwów. Zaskakiwała szczególnie nieskuteczność Białeckiego. Ostatecznie przełamał się Ratajski i wyszedł na prowadzenie. Później wydawało się, że ćwierćfinalista ostatnich mistrzostw świata już pewnie pomknie po zwycięstwo, miał dwa legi przewagi (6:4). Tymczasem Białecki nie miał nic do stracenia i wciąż napierał na przeciwnika.

Ostatecznie jednak Ratajski domknął spotkanie i zwyciężył 7:5. Polak zagra o trzeci tytuł w European Tourze!

Wyniki półfinałów European Darts Open: