12 lipca 2026 roku przejdzie do historii polskiego darta. Sebastian Białecki i Krzysztof Ratajski najpierw w wielkim stylu weszli do fazy finałowej European Darts Open, a następnie pokonali znanych rywali w ćwierćfinale. Białecki wygrał z Jamesem Wade'em 6:2, natomiast starszy z naszych zawodników poradził sobie z obrońcą tytułu - Nathanem Aspinallem. Zwyciężył 6:4. Później na Biało-Czerwonych czekał bratobójczy pojedynek w półfinale. Do obecności Ratajskiego w tej fazie rozgrywek zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale Białecki nigdy wcześniej nie dotarł tak daleko w imprezie rangi European Tour.
W półfinałach zawodnicy grali do siedmiu wygranych legów. Najpierw na scenę wyszli Jermaine Wattimena i Damon Heta. Zwyciężył pierwszy z wymienionych graczy (7:3).
Polscy zawodnicy z kolei w ciepły sposób się przywitali. Można powiedzieć, że Ratajski jest dla Białeckiego jak ojciec. Sentymenty trzeba było odłożyć na bok. Młodszy z Polaków od razu pokazał, że poprzednie kapitalne mecze nie były przypadkiem. Pierwszego lega wygrał po wyzerowaniu licznika ze 101 punktów. Później znów świetnie grał na dablach i prowadził 3:0.
Ratajski jednak notował wysoką średnią, zdecydowanie wyższą niż Białecki. I w kolejnych legach szybko uciekał młodszemu koledze. Dawał też sobie radę na podwójnych i wyrównał stan rywalizacji (3:3). W szóstym legu Ratajski zanotował big fisha.
22-latek odpowiedział, po czym znów lega wygrał Ratajski. Wówczas grał na średniej 106 pkt! Kibice bardzo dobrze bawili się podczas tego spotkania, bo obaj Polacy pokazywali niesamowity poziom.
Co niebywałe, w dziewiątym legu Biało-Czerwoni zacięli się na podwójnych. To była wojna nerwów. Zaskakiwała szczególnie nieskuteczność Białeckiego. Ostatecznie przełamał się Ratajski i wyszedł na prowadzenie. Później wydawało się, że ćwierćfinalista ostatnich mistrzostw świata już pewnie pomknie po zwycięstwo, miał dwa legi przewagi (6:4). Tymczasem Białecki nie miał nic do stracenia i wciąż napierał na przeciwnika.
Ostatecznie jednak Ratajski domknął spotkanie i zwyciężył 7:5. Polak zagra o trzeci tytuł w European Tourze!
Wyniki półfinałów European Darts Open: