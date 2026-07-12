Rekordowe Leverkusen! Historyczny dzień w wykonaniu Polaków. Będzie finał!

Sebastian Białecki jest objawieniem European Darts Open. W 1/8 finału imprezy w Leverkusen pokonał Kevina Doetsa, który imponuje w tym roku formą. Polak zwyciężył 6:4, imponując na zamknięciach i notując średnią 102,15 pkt. W ćwierćfinale zameldował się także Krzysztof Ratajski, który poradził sobie z Gianem van Veenem, aktualnym wicemistrzem świata. W przypadku wygrania ćwierćfinału Polacy trafiliby na siebie w półfinale.

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Białecki show w Leverkusen! Niesamowity wyczyn

Jako pierwszy do pojedynku ćwierćfinałowego wyszedł Białecki. Nasz debiutant w tej fazie turnieju rangi European Tour zmierzył się z Jamesem Wade'em. I rywal był bezradny! Co prawda po dwóch legach mieliśmy wynik 1:1, ale później trwał już tylko koncert polskiego dartera.

Zadrżeć mogliśmy tylko wtedy, kiedy Białecki miał problem z domknięciem piątego lega. Widać było presję, bo wówczas była szansa na prowadzenie 4:1. Ostatecznie jednak w odpowiednim momencie zszedł na trójkę - najpierw rzucił "jedynkę", a następnie podwójną jedynkę.

Mowa ciała Wade'a nie pokazywała, by miał jeszcze powalczyć skutecznie. I tak też było. Białecki ostatecznie wygrał ten pojedynek 6:2. Tym razem miał średnią nieco poniżej 100 punktów, ale warto zauważyć, że aż dziesięć razy oddawał rzuty 140+. Rywal tylko dwukrotnie przekroczył tę granicę.

Tuż po Białeckim na scenę wyszedł Ratajski, który grał z obrońcą tytułu - Nathanem Aspinallem. W tym sezonie "Polski Orzeł" dwa razy wygrywał już ćwierćfinały imprez European Tour.

Teraz zadanie było bardzo trudne. Początek rywalizacji był wyrównany (2:2) i nie dochodziło do przełamań. Uwagę przykuwał fakt, że Aspinall starał się uciekać punktowo, ale później problem z zerowaniem.

W siódmym legu Ratajski przełamał przeciwnika, ale po chwili Anglik odrobił stratę i znów mieliśmy remis. Wciąż jednak miał spore problemy z dablami. Po ósmej partii miał skuteczność 4/17. Później Ratajski wytrzymał wojnę nerwów, najpierw wyzerował licznik z 81 punktów, a następnie dokończył dzieła i wygrał cały mecz 6:4.

Będzie polski półfinał w Leverkusen! Dojdzie do pojedynku Białecki - Ratajski.

Wyniki ćwierćfinałów European Darts Open: