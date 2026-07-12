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Historyczny wynik Ratajskiego i Białeckiego. Czekamy na "polski" półfinał!

Ręce same składają się do oklasków, gdy patrzy się na grę Krzysztofa Ratajskiego i Sebastiana Białeckiego podczas European Darts Open. Pierwszy raz w historii dwóch Polaków weszło do ćwierćfinału turnieju rangi European Tour! W dodatku obaj panowie mogą spotkać się w półfinale.
Sebastian Białecki, Krzysztof Ratajski
Screenshot YouTube Canal+ Sport https://www.youtube.com/watch?v=VD4TFvzdGXs

Polacy zameldowali się w najlepszej ósemce European Darts Open w wielkim stylu. Krzysztof Ratajski w 1/8 finału pokonał Giana van Veena. "Polski orzeł" od samego początku wyglądał świetnie w tym pojedynku. Wypracował sobie dużą przewagę, którą utrzymał do samego końca. Wszystko zakończył zejściem ze 112 i zwyciężył 6:3. 

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Białecki show w European Darts Open

Jeśli Ratajski spisuje się fenomenalnie, to co powiedzieć o Sebastianie Białeckim? Drugi nasz najpopularniejszy darter pierwszy raz w karierze wszedł do ćwierćfinału turnieju rangi European Tour. W 1/8 finału rozprawił się z Kevinem Doetsem, który jest przecież w doskonałej dyspozycji. 

Białecki zaprezentował genialne umiejętności już w pierwszym legu, kiedy schodził z 83 punktów, przełamując rywala. Kiedy Polak prowadził 2:1, to w czwartej partii zamknął rywalizację z zejściem ze... 142 punktów. 

Dwulegowe prowadzenie Białecki utrzymał do końca spotkania, zwyciężając 6:4. Grał na bardzo dobrej średniej - 102,15 pkt. W dodatku miał 75 procent skuteczności na podwójnych. 

Tak prezentują się ćwierćfinały European Darts Open

Sesja finałowa rozpocznie się o godzinie 19. W ćwierćfinale Ratajski czeka na obrońcę tytułu - Nathana Aspinalla. Białecki o półfinał zagra z Jamesem Wade’em, który rozzłościł niemieckich kibiców, eliminując z turnieju ostatniego z gospodarzy - Jana Schmidta.

Już teraz jesteśmy świadkami wielkiej historii dla polskiego darta. Po raz pierwszy w dziejach mamy dwóch zawodników w ćwierćfinale imprezy rangi European Touru, ale to nie wszystko. Możliwy jest także "polski" półfinał. 

Pary ćwierćfinałowe:

  • Jermaine Wattimena (Holandia) - Luke Woodhouse (Anglia)
  • Dirk van Duijvenbode (Holandia) - Damon Heta (Australia)
  • Sebastian Białecki (Polska) - James Wade (Anglia)
  • Nathan Aspinall (Anglia) - Krzysztof Ratajski (Polska)

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