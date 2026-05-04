Powrót na stronę główną

Katastrofa samolotu. Klub przekazał najgorsze wieści. Nikt nie przeżył

Tragiczne informacje napłynęły ze stanu Teksas. W katastrofie lotniczej zginęła cała drużyna Amarillo Pickleball Club. Zespół leciał do New Braunfels na turniej. Klub wydał oficjalny komunikat, zawody zostały odwołane.
Katastrofa samolotu
Screen: https://www.kwtx.com/video/2026/05/01/5-killed-texas-plane-crash-were-heading-pickleball-tournament-club-says/

Tragiczne informacje przekazała agencja AP. W miniony czwartek ok. 23.00 w katastrofie lotniczej w Texas Hill Country zginęły wszystkie cztery zawodniczki amerykańskiej drużyny pickleballa: Hayden Dillard, Seren Wilson, Brooke Skypala i Stacy Hedrick, śmierć poniósł też pilot Justin "Glen" Appling. Samolot rozbił się środku lasu. Zespół leciał na turniej do New Braunfels w stanie Teksas. 

Zobacz wideo 85 procent mieszkańców uprawia sport

Katastrofa samolotu w USA. Jest oficjalny komunikat klubu 

Tragiczne zdarzenie w mediach społecznościowych potwierdził klub Amarillo Pickleball Club. 

"Klub otrzymał dziś tragiczną wiadomość o śmierci pięciu członków naszej rodziny pickleballa z Amarillo: Seren Wilson, Brooke Skypala, Stacy Hedrick, Glena Applinga i Haydena Dillarda. Prosimy, miejcie ich drogie rodziny w swoich myślach i modlitwach. Cała piątka zginęła wczoraj wieczorem w katastrofie prywatnego samolotu w pobliżu Austin w Teksasie, w drodze na turniej pickleballa. Dla wielu osób zawodniczki były przyjaciółmi, strata jest najboleśniejsza dla ich bliskich. Rodziny mogą potrzebować naszej pomocy w tych czasach" - czytamy w komunikacie klubu. 

Zobacz też: Lindsey Vonn przemówiła ws. swojej przyszłości

Turniej został odwołany 

Na tragiczne zdarzenie zareagowali organizatorzy turnieju, którzy podjęli natychmiastową decyzję o odwołaniu imprezy. Zaplanowano również modlitwę i uczczenie pamięci zmarłych zawodniczek. 

Klub poinformował w mediach społecznościowych również o datach uroczystości pogrzebowych. Drugi samolot z Amarillo doleciał na turniej bezpiecznie. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla fanów polskiego sportu. Ile wiesz o najsłynniejszych sportowcach? Komplet poza zasięgiem
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.