Ogromne zamieszanie podczas odbywających się w angielskim Sheffield finałów Mistrzostw Świata w Snookerze. Jedna z widzek została wyrzucona z imprezy po swoim proteście skierowanym w stronę transmitującej wydarzenie publicznej telewizji BBC.

Afera podczas finałów MŚ w Snookerze. "Kto w ogóle płaci?"

W niedzielę, 3 maja rozpoczęła się finałowa rozgrywka między Anglikiem Shaunem Murphym a Chińczykiem Wu Yize w Crucible Theatre w Sheffield. Starcie zostało na moment przerwane przez jedną z widzek, która zaprotestowała przeciwko BBC, sytuacja zrobiła się napięta, a kobieta przeskoczyła przez barierki.

"Gra została na krótko przerwana po tym, jak widzka krzyknęła 'kto w ogóle płaci za abonament telewizyjny?', po czym przeskoczyła barierę oddzielającą trybuny od areny. Sędzia Rob Spencer zablokował jej dalsze przejście, a ochrona wyprowadziła ją z hali. Awantura dotyczyła mechanizmu finansowania BBC, który wymaga płatnej licencji do oglądania lub nagrywania transmisji telewizyjnych na żywo na dowolnym kanale, lub w ramach dowolnej usługi w Wielkiej Brytanii." - informuje "The New York Times".

To nie pierwszy incydent w trakcie imprezy. Dzień wcześniej widz przywołał aferę Epsteina

To nie pierwsza awantura z udziałem widza, w trakcie tegorocznego turnieju. Wcześniej w trakcie półfinału z udziałem Wu, jeden ze znajdujących się w Crucible Theatre mężczyzn krzyknął "nigdy nie zapomnij o aktach Epsteina".

"Widz wielokrotnie krzyczał te słowa – nawiązując do dokumentów opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, dotyczących federalnego śledztwa w sprawie skazanego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina – podczas gdy komentator wzywał ochronę." - donosi "The New York Times".

W trakcie tegorocznej imprezy nie brakuje przymusowych przerw. Widzów wielokrotnie upominano za niewyłączanie telefonów komórkowych. W poniedziałek, 4 maja będziemy oglądać drugą część finału. Po dwóch niedzielnych sesjach Wu prowadzi 10-7.