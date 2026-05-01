Polak ujawnił skalę nadużyć w Rosji. "Najbardziej udane śledztwo w historii"

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) pochwaliła sie, iż przeprowadziła "najbardziej udane śledztwo" w historii walki z dopingiem. Ogłoszono, że "Operacja LIMS", która dotyczyła danych z Moskiewskiego Laboratorium Antydopingowego, przekroczyła już próg 300 sankcji. Dane uzyskano w 2019 roku.

Szef Światowej Agencji Antydopingowej: Przypadek Igi Świątek był szczególny. Nauka dla sportowców: zbierajcie paragony

WADA zakończyła śledztwo ws. Rosjan

Mowa konkretnie o 302 sankcjach wobec 291 sportowców z 22 dyscyplin sportu, takich jak sporty wodne, łucznictwo, lekkoatletyka, biathlon, bobsleje i skeleton, boks, kajakarstwo, piłka nożna, hokej na lodzie, judo, wioślarstwo, łyżwiarstwo, narciarstwo, triathlon, siatkówka, podnoszenie ciężarów, czy zapasy.

"Do tej pory 23 organizacje antydopingowe (ADO) nałożyły łącznie 302 sankcje na 291 rosyjskich sportowców (11 sportowców otrzymało po dwie sankcje za oddzielne naruszenia), a cztery inne organizacje postawiły zarzuty, ale nie zapadł jeszcze ostateczny wyrok" - czytamy.

Głos na ten temat zabrał Witold Bańka - prezes WADA. - Mówiąc wprost, "Operacja LIMS" to najbardziej udane śledztwo w historii walki z dopingiem. W następstwie zinstytucjonalizowanego systemu antydopingowego w Rosji nałożono aż 302 sankcje. To zasługa ciężkiej pracy i profesjonalizmu pracowników WADA, zwłaszcza tych z naszych znakomitych departamentów wywiadu, dochodzeń i spraw prawnych, a także naszych partnerów z innych organizacji. To dowód współpracy i zaangażowania różnych federacji międzynarodowych i innych organizacji antydopingowych, które skrupulatnie śledziły pakiety dowodowe przekazane im przez WADA - czytamy w komunikacie.

Bańka podaje w komunikacie, iż gdyby nie decyzja z 2018 roku, kiedy przywrócono rosyjską agencję antydopingową na surowych warunkach, światowa organizacja nie byłaby w stanie dotrzeć do prawdy, ani też uzyskać od Moskiewskiego Laboratorium kluczowych dowodów potrzebnych do ścigania tych spraw. Przypomnijmy, że RUSADA straciła akredytację światowych władz antydopingowych w 2015 roku. Decyzja zapadła po skandalu, w który zamieszani byli sportowcy, działaczy, czy trenerzy. W sumie pozyskano 24 terabajty danych.

"WADA może teraz potwierdzić, że wszystkie przypadki „Operacji LIMS" zostały zbadane. Chociaż większość przypadków dotyczyła lekkoatletyki lub podnoszenia ciężarów, łącznie w różnym stopniu zaangażowano 22 dyscypliny sportowe" - zakończono.