Ależ sukces Polaków! "Ten sport uczy pokory"

Cheerleading to nie jedynie przerywnik najróżniejszych zawodów sportowych - to jest pełnoprawny sport, w którym międzynarodowe zawody organizuje International Cheer Union, federacja należąca do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

W amerykańskim Orlando w stanie Floryda odbyły się International Cheerleading Cup - prestiżowe zawody, na których w kilkudziesięciu różnych kategoriach wystąpiły zespoły z całego świata. Impreza ta towarzyszy mistrzostwom świata. Do USA poleciały cztery polskie zespoły - i wszystkie spisały się rewelacyjnie.

Gigantyczny sukces polskich cheerleaderów

"Dokonaliśmy tego! Zdobyliśmy złoty medal podczas World Championship Cup 2026 — to dla nas ogromna chwila. Emocje wciąż nie opadają…" - przekazuje Soltare na swoich mediach społecznościowych. Na poniższym nagraniu można obejrzeć choreografię, która przyniosła olsztyńskiemu zespołowi sukces w kategorii Cheer Coed Junior Advanced.

"Ten sport uczy pokory — jest nieprzewidywalny, wymagający i pełen zwrotów akcji. Ale właśnie w tym tkwi jego piękno. Nasza siła? Nigdy się nie poddajemy. Walczymy do końca, bez względu na okoliczności — i to nas doprowadziło na sam szczyt" - można przeczytać w celebracyjnym wpisie Olsztyńskiej Szkoły Cheerleaders na Facebooku.

Co za wykonanie hymnu!

Polska drużyna zwróciła też uwagę podczas ceremonii ogłoszenia wyników. Organizatorzy zagrali tylko pierwszą zwrotkę i refren narodowego hymnu, więc Cheerleaders Soltare zaśpiewali drugą zwrotkę a capella. Uroczystość i piękne wykonanie "Mazurka Dąbrowskiego" można obejrzeć na poniższym nagraniu.

Należy docenić występy wszystkich polskich zespołów. W kategorii Youth Pom najlepsza okazała się ekipa BDS Cheer One z Legionowa. Dreem Cheer z Gorzowa uplasowało się na drugim miejscu w kategorii All Girl Youth Median, srebro zdobył też zespół Cheerleaders Academy All Stars z Tarnowa. Te wyniki sprawiły, że Polska zwyciężyła w klasyfikacji medalowej International Cheerleading Cup 2026, wyprzedzając Meksyk i Ekwador.