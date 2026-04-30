Karol Nawrocki uchodził za polityka, który cieszył się wyjątkowo dużym poparciem wśród kibiców. Wydarzenia z marca tego roku temu jednak zaprzeczały. Został on wygwizdany na meczu PKO BP Ekstraklasy, a na trybunach można było zobaczyć transparenty z bardzo nieprzyjemnym dla niego przesłaniem. Wszystko przez to, że Nawrocki zawetował ustawę nowelizującą Kodeks postępowania karnego

Karol Nawrocki podpisał! Nawet Rutnicki bije brawo

W czwartek Karol Nawrocki znów będzie pewnie na ustach wielu kibiców sportu. Podpisał bowiem nowelizację ustawy o sporcie z dnia 13 marca, która m.in. przewiduje większą ochronę członkiń kadry narodowej w czasie ciąży i po urodzeniu dziecka oraz wprowadza dla sędziów sportowych ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych.

"Wcześniej Sejm i Senat przyjęły ustawę jednogłośnie. Nowelizacja wprowadza większą ochronę członkiń kadry narodowej w czasie ciąży i po urodzeniu dziecka. Zmiana polega na wydłużeniu z pół roku do roku okresu pobierania stypendium sportowego przez członkinie kadry narodowej przez okres ciąży, po urodzeniu dziecka lub gdy dziecko zmarło po upływie ośmiu tygodni życia. Przewiduje także zwiększenie z 50 do 81,5 procent kwoty stypendium pobieranej w tym okresie" - czytamy na Polskiej Agencji Prasowej

Na taką decyzję Nawrockiego, zareagował w mediach społecznościowych Jakub Rutnicki, minister Sportu i Turystyki.

"Bardzo dobra informacja! Wyczekiwana nowelizacja ustawy o sporcie wejdzie w życie w ciągu kilkunastu dni" - napisał Rutnicki w serwisie X.

Nowelizacja wprowadza też zapewnienie ochrony prawnej sędziemu sportowemu prowadzącemu takiej samej jak funkcjonariuszowi publicznemu. Surowsze będą konsekwencje karne za przemoc, znieważenie lub naruszenie nietykalności arbitra.

"Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy będzie mógł otrzymywać dofinansowanie na przygotowanie kadr narodowych do najważniejszych imprez sportowych, jak igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa świata, gdy nie jest to możliwe bezpośrednio przez polski związek sportowy. Nowelizacja miała na celu także doprecyzowanie przepisów dotyczących przekształcania związków sportowych w polskie związki sportowe - dodaje PAP.