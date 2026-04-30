Ołeksij Mychajłyczenko udzielił mocnego wywiadu, w którym ostro wypowiedział się na temat kibiców na Wyspach Brytyjskich, czy w Rosji. Były zawodnik Rangersów, czy Sampdorii stwierdził, że Szkoci są podobnymi kibicami do tych ukraińskich. - Anglicy są bardziej sztywni, wyniośli, zakochani w sobie - stwierdził. Ponadto podkreślił, że są "narcystyczni jak ta rosyjska padlina" - twierdził, cytowany przez serwis Tribuna.

Rosjanie reagują na wywiad ukraińskiej legendy

Te słowa dotarły do mistrzyni olimpijskiej w łyżwiarstwie szybkim i deputowanej Dumy Państwowej Rosji - Swietłany Żurowej. W rozmowie z serwisem lenta.ru oświadczyła, iż "takie oświadczenia są szczególnie smutne, gdy słyszy się je od sportowców". - Nie nazywamy ich tak. I nigdy tego nie zrobimy. Bo na pewno nie zniżymy się do takiego poziomu - podkreśliła.

- Po co prowokować naszych kibiców? To czysta prowokacja. Najważniejsze, żeby nie chcieli później odwetu. Radziłabym, żeby po naszym powrocie odpowiedzieli z godnością godną dżentelmena - dodała.

Serwis gazeta.ru pisze, iż zdaniem Żurowej słowa Mychajłyczenki mogą być niebezpieczne oraz mogą wywołać starcia między rosyjskimi i ukraińskimi kibicami, jeśli "światowe federacje zdecydują się znieść sankcje wobec Rosji" - czytamy.

Aleksiej Michajliczenko jest mistrzem olimpijskim i srebrnym medalistą Mistrzostw Europy w 1988 roku. Występował wówczas barwach reprezentacji ZSRR. Dla reprezentacji Ukrainy rozegrał dwa spotkania. Grał na pozycji pomocnika - w latach 1980 - 1990 reprezentował barwy Dynama Kijów. Później przez rok występował w Sampdorii, by przenieść się do Rangersów.

Od 1997 roku rozpoczął pracę jako asystent w Dynamo Kijów. Pierwszym szkoleniowcem został w latach 2002 - 2004. Później pracował w reprezentacji U-21 Ukrainy, a w 2008 roku został selekcjonerem dorosłej reprezentacji. Następnie zajął stanowisko kierownicze - był dyrektorem sportowym Dynama Kijów.