Ruszył proces Zofii N.-K. Medalistce olimpijskiej grozi 10 lat więzienia

Problemy Zofii N.-K. rozpoczęły się w kwietniu 2023 r. Wówczas portal Onet.pl informował, że wołomińska prokuratura postawiła jej zarzut oszustwa. Sprawa dotyczyła niezgodnego z prawem przejęcia mieszkania w centrum Warszawy. Lokal wcześniej należał do jej ojca. Była sportsmenka miała namówić go, aby przepisał mieszkanie na nią. Problem w tym, że - jak ustalili śledczy - stan zdrowia mężczyzny nie pozwalał na to, by dokonał tego w pełni świadomie.

Zofia N.-K. na ławie oskarżonych. Sąd wyłączył jawność procesu

Do przekazania nieruchomości miało dojść niedługo przed śmiercią ojca olimpijki, co wywołało rodzinną awanturę. Oprócz niej zarzut "niedopełnienie obowiązków służbowych" usłyszał także notariusz. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu pod koniec 2024 r. W środę 29 kwietnia doszło do pierwszej rozprawy.

Jak relacjonowała Polska Agencja Prasowa, proces odbywa się Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Na samym jego początku obrońca sportsmenki zawnioskował o wyłączenie jawności, argumentując, że sprawa ma charakter rodzinny i prywatny. Do wniosku przyłączył się też obrońca notariusza. Sędzia Ewa Grabowska przychyliła się do wniosku "z uwagi na ważny interes prywatny".

Polskiej olimpijce grozi 10 lat więzienia. "Jestem spokojna"

Według PAP Zofii N.-K. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. - Opisywana przez media sytuacja ma charakter prywatny i niestety (co bardzo dla mnie trudne) rodzinny. Nie chcę dyskutować o prywatnych i rodzinnych sprawach na publicznym forum. (...) Jestem spokojna o pozytywne zakończenie - napisała o całej sprawie oskarżona w oświadczeniu, jakie wydała przed trzema laty.

Zofia N.-K. trzykrotnie startowała w igrzyskach olimpijskich w żeglarskiej klasie RS:X, a także raz w klasie Mistral. W 2012 r. w Londynie sięgnęła po brązowy medal. Oprócz tego ma w dorobku jeden złoty i dwa srebrne medale mistrzostw świata. W przeszłości szereg kontrowersji wzbudzały jej negatywne komentarze pod adresem osób homoseksualnych.