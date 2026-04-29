Rosjanka przejmuje władzę w światowej federacji. W Moskwie konsternacja

Rosjanie odtrąbili kolejny sukces. Już widzą szansę, by kolejne drzwi uchyliły się przed ich sportowcami, by mogli z hymnem i flagą uczestniczyć w zawodach. Gdzieś tylko między wierszami przyznają, że akurat Anna Arżanowa wcale nie jest zwolenniczką polityki Władimira Putina.

Na pierwszy rzut oka decyzja wydaje się co najmniej wątpliwa moralnie. Wszak wojna na Ukrainie wciąż trwa i w wyniku rosyjskich ataków giną cywile. Rosjanie wciąż są objęci międzynarodowym sankcjami, a ich sportowcy – poza nielicznymi jeszcze wyjątkami – nie mogą występować na międzynarodowej arenie jako reprezentanci swojego kraju. A jednak Międzynarodowe Stowarzyszenie Igrzysk Światowych na nową przewodniczącą wybrało Rosjankę Annę Arżanową.

REKLAMA

Rosjanka z wysokim poparciem w wyborach

Wybory odbyły się w sobotę w muzeum olimpijskim w Lozannie. Uczestniczyli w nich przedstawiciele 39 międzynarodowych federacji sportowych. To stowarzyszenie, które co cztery lata organizuje World Games zwane igrzyskami sportów nieolimpijskich (w 2017 r. odbyły się one we Wrocławiu). Rosjanka wygrała ze zdecydowaną przewagę. Głosowało na nią 29 federacji. Jej jedynym konkurentem był Szwajcar Lucas Hinder ze Światowej Federacji Tańca Sportowego, który zagarnął resztę głosów.

Arżanowa to postać znana w świecie sportu. Od 2013 r. jest przewodniczącą Światowej Federacji Sportów Podwodnych. Cztery lata później została wiceprzewodniczącą stowarzyszenia zrzeszającego federacje sportowe uznane przez MKOl.

– Razem z naszymi członkami, sportowcami i parterami będziemy pozycjonować World Games jako unikalną platformę dla rozwijających się dyscyplin sportowych, innowacji i międzynarodowej współpracy. Przyszłość sportu buduje się na wizji, zaufaniu i partnerstwie – powiedziała po wyborze Arżanowa.

Teraz Rosjanie czekają na zdjęcie

Wybór Rosjanki może wyglądać na kolejny element kruszenia się muru sankcji wobec Rosji. Niespełna dwa miesiące temu rosyjscy sportowcy wystąpili na igrzyskach paralimpijskich w Mediolanie pod swoją flagą i ze swoim hymnem. Coraz więcej federacji zezwala im też – na razie tylko w imprezach młodzieżowych – występować z pełnym ceremoniałem. W tym gronie są już m.in. siatkówka, szermierka, pływanie czy judo. Sankcje łagodzi też piłka nożna. Gianni Infantino już zapowiedział występy Rosjan podczas rozgrywek dla 15-latków.

Rosyjskie media też powitały wybór Arżanowej z wielką radością. Serwis Sport Express snuje wizje, że za wyborem Rosjanki pójdzie zniesienie sankcji dla jej rodaków podczas World Games w Karlsuhe. W poprzednich igrzyskach w chińskich Chengdu Rosjanie występowali jako sportowcy neutralni.

Jednak na pytanie: "Czy to pomoże znieść sankcje?", które Sport Express zadaje, niekoniecznie można odpowiedzieć twierdząco. Arżanowa to przeciwniczka rosyjskiej agresji na Ukrainę. W 2022 r. protestowała przeciwko inwazji i wyjechała z kraju. – Potępiam nie tylko wojnę, ale też ideę użycia siły przeciwko innym ludzkim istotom. Musimy zrozumieć, że świat nie jest podzielony tylko na narody, ale też na przyzwoitość i zło, przemoc i życzliwość, które nie mają narodowości – powiedziała wtedy Arżanowa.

Dotąd do Rosji nie wróciła. Rosyjscy dziennikarze przypominają jednak, że mimo to nie została umieszczona na tzw. liście zagranicznych agentów, które prowadzi ministerstwo sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej.

World Games to przepustka na igrzyska olimpijskie

Rosjanie przypominają też zdarzenie z 2023 roku, gdy Arżanowa na kongresie Światowej Federacji Sportów Podwodnych została sfotografowana z Iriną Predko, żoną Stanisława Predki, szefem ukraińskiej federacji. Choć sytuacja była przypadkowa i nieformalna – obie panie stały z kieliszkami wina – to na Ukrainie wybuchł skandal. Ministerstwo Sportu cofnęło ukraińskiemu związkowi sportów podwodnych akredytację, a Predko musiał podać się do dymisji.

World Games nie są szczególnie popularną imprezą na świecie, ale odgrywają ważną rolę jako miejsce rywalizacji w mało popularnych dyscyplinach sportowych. Dla niektórych sportów stały się trampoliną do zyskania popularności i przeskoku na igrzyska olimpijskie. Taką drogę przeszły badminton, baseball, softball, taekwondo, siatkówka plażowa, wspinaczka sportowa, a ostatnio futbol flagowy czy squash, które zobaczymy w programie igrzysk w Los Angeles w 2028 roku.