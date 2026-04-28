Czarny dzień dla faworytów na MŚ. Światowa "jedynka" wyrzucona

W tegorocznych mistrzostwach świata w słynnym Crucible Theatre w Sheffield jeszcze niedawno byliśmy świadkami wspaniałej przygody 22-letniego debiutanta z Polski, Antoniego Kowalskiego. Jego zaskakująco dobra postawa nie jest jedyną podczas czempionatu w najważniejszym dla snookera kraju.

Judd Trump za burtą, Hossein Vafaei sprawcą sensacji

89. edycja mistrzostw świata w snookerze wchodzi w decydującą fazę. Zawody potrwają do 4 maja, a tytułu sprzed roku broni Zhao Xintong. Chińczyk w ćwierćfinale powalczy z Anglikiem Seanem Murphym. Do tej części turnieju sensacyjnie nie awansował mistrz globu z 2019 roku oraz aktualny lider rankingów Judd Trump.

Trumpa pokonał reprezentant Iranu, Hossein Vafaei. I choć liczył się tu przede wszystkim sport, trudno nie odnieść się do sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza biorąc pod uwagę nazwisko Anglika. To jednak dygresja. Vafaei osiągnął życiowy sukces, wygrywając z potentatem 13:12.

Co ciekawe, 31-latek z Iranu nigdy wcześniej nie awansował do ćwierćfinału mistrzostw świata. Dwa razy jego przygoda z czempionatem kończyła się na drugich rundach. Vafaei jest dopiero 32. na światowych listach snookera. W swojej ojczyźnie jego wyczyn musi zostać zauważony, choć sam 31-latek nie jest oczywiście postacią anonimową. W 2022 roku wygrał turniej Shoot Out, dzięki czemu osiągnął to, co nie udało się żadnemu z jego rodaków.

"W decydującym momencie Vafaei pokazał swój najlepszy snooker: century break 106 doprowadził do decydującego frejma, w którym Irańczyk zanotował 91 punktów, przypieczętowując awans do ćwierćfinału (13:12). Po meczu zawodnicy, którzy prywatnie są przyjaciółmi, uścisnęli się przed wypełnioną areną Crucible, a Vafaei opuszczał salę przy owacjach na stojąco" - można przeczytać w relacjach z tego spotkania.

- Nie denerwowałem się. Cieszyłem się każdą minutą. Urodziłem się dla takich sytuacji. Jeśli nie będę przechodził przez takie momenty, nigdy nie zostanę mistrzem świata. Puchar Crucible codziennie 'mieszka' w mojej głowie. To było fantastyczne uczucie grać przeciwko numerowi jeden na świecie. Mecz był bardzo trudny, cały czas wywieraliśmy na siebie presję. Bardzo się cieszę, że dowiozłem zwycięstwo do końca - przyznał bohater wieczoru.

W ćwierćfinale na Vafaeigo czeka już Wu Yize. Chińczyk tego samego dnia pokonał 13:11 czterokrotnego mistrza świata Marka Selby'ego. Co ciekawe, z mistrzostwami pożegnał się także legendarny Ronnie O'Sullivan. Anglik uległ Szkotowi Johnowi Higginsowi 12:13.

Ćwierćfinały mistrzostw świata w snookerze odbędą się w dniach 28-30 kwietnia.