Piesiewicz zamierza walczyć do końca. "Trudno tu jeszcze mówić o honorze"

- Nawet znajomi pytają: "Dlaczego nie możecie sobie poradzić z panem Piesiewiczem?". Nie możemy, bo działamy zgodnie z prawem. Przecież nie pójdziemy w pięciu, nie zwiążemy pana Radosława i nie wyniesiemy go z gabinetu - mówi Sport.pl prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Tomasz Kwiecień. I dodaje, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie ma już szans na honorowe odejście.

Konflikt Radosława Piesiewicza z częścią zarządu PKOl jest stałym elementem jego rozpoczętej w 2023 roku kadencji w roli prezesa, ale też stale przybierał na sile. Wzbudzający kontrowersje działacz dolewał oliwy do ognia, m.in. swoimi działaniami przy umowach sponsorskich poszczególnych polskich związków sportowych ze spółkami skarbu państwa i minimalizując wpływ członków zarządu PKOl na podejmowane w imieniu komitetu decyzje. Najgłośniej wybrzmiała sprawa nawiązania w ubiegłym roku ścisłej współpracy z giełdą Zondacrypto. Dziś giełda kryptowalut ma ogromne kłopoty, a polscy medaliści z Mediolanu/Cortiny nie dostali części obiecanych nagród za sukcesy na igrzyskach. Choć opozycja w PKOl już od ubiegłego roku próbuje doprowadzić do odwołania Piesiewicza, na razie nie przynosi to efektu. Kolejna próba ma nastąpić w najbliższych miesiącach. Przeciwnicy prezesa czują się mocniejsi niż kiedykolwiek, ale sami przyznają, że liczą się też z możliwością, że sprawę trzeba będzie odłożyć na później.

Agnieszka Niedziałek: Naszą poprzednią rozmowę, sprzed ponad roku, zakończył pan, mówiąc, że Radosław Piesiewicz powinien natychmiast odejść, a nie działać wedle zasady: "ja się nie poddam, będę do końca walczył, a jak utonę, to razem z PKOl". Wydarzenia z ostatnich miesięcy odczytuje pan jako wyraz konsekwentnego trzymania się tego drugiego scenariusza?

Tomasz Kwiecień: Tak. Na piątkowym (24 kwietnia) spotkaniu z ministrem sportu, na którym byli prawie wszyscy prezesi związków, bardzo mocno wyartykułowane zostało stwierdzenie, że to powinno się zakończyć. Wszyscy obecni byli zgodni. Na ostatnim zamieszaniu wizerunkowo stracił PKOl, ale - co najważniejsze - bardzo wiele stracili sportowcy, medaliści olimpijscy. Stąd nasz niepokój i trochę smutek, że wszystko tak się potoczyło.

Apelują zatem państwo po raz kolejny do szefa PKOl o rezygnację?

- Tak, na koniec naszego komunikatu prosimy i żądamy, by podał się do dymisji. Czy tak zrobi? Nie wiem, choć wątpię. Wszyscy mają bardzo duże pretensje, a najbardziej pokrzywdzeni zostali zawodnicy. I można zakładać, że medaliści olimpijscy raczej już nie będą w stanie wymienić obiecanych przez Zondacrypto nagród [tokenów] na tradycyjną walutę, skoro – z tego, co słyszymy – pan Przemysław Kral [szef Zondacrypto] uciekł do Izraela, giełda nie ma już zarządu ani rady nadzorczej, a pracownicy zostali zwolnieni. Wizerunkowo wygląda to fatalnie, a na budynku PKOl widnieje wielki neon Zondacrypto. Tego typu firmy nie powinny wchodzić do sportu. Bo jednak PKOl to wielka marka, sportowcy, medaliści igrzysk. Powinniśmy o nich dbać, otaczać opieką. A stało się zupełnie inaczej.

Pamiętamy, w jakich okolicznościach doszło do nawiązania współpracy z Zondacrypto. Po wycofaniu się spółek skarbu państwa ze wspierania PKOl prezes Piesiewicz chwycił się tej opcji jak koła ratunkowego. I zdecydował o tym samodzielnie, ku oburzeniu wielu członków zarządu PKOl, którzy dowiedzieli się o wszystkim po fakcie.

- Jest takie powiedzenie: "pecunia non olet" [łac. "pieniądze nie śmierdzą"], ale w tym wypadku jednak "olet". Wszyscy po kolei przestrzegali, że to nie jest firma, która powinna sponsorować sport olimpijski i nasze gwiazdy sportu. Ale pan prezes podjął jednoosobowo decyzję o współpracy. Nikt o tym nie wiedział, nawet wiceprezesi PKOl, że taka umowa zostanie podpisana. Na jakich warunkach – tego do dziś nie wiemy! Nikt tej umowy nie widział. W piątek na spotkaniu z ministrem sportu było trzech wiceprezesów PKOl i mówili: "My nic nie wiemy, nic nie widzieliśmy, nikt nam o niczym nie mówił". Sam fakt, że aby podpisać umowę z Zondacrypto, trzeba było lecieć do Monako, bo pan Kral się boi przyjechać do Polski, powinien być sygnałem ostrzegawczym.

Co pan sądzi o piśmie wysłanym przez szefa PKOl do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kilka dni przed podpisaniem tej umowy? Od innych członków zarządu można usłyszeć, że to była tylko podkładka.

- Tak, wygląda to na dokument przygotowany w myśl zasady: "Gdyby ktoś w przyszłości zapytał, to wystąpiłem w tej sprawie do ABW". Nie ma tam jednak ani słowa o Zondacrypto czy ogółem o giełdzie kryptowalut. Jedynie ogólnikowe stwierdzenie o rozpatrywaniu przez PKOl rozpoczęcia współpracy z podmiotami zagranicznymi, w tym z działającymi poza obszarem Unii Europejskiej. A zaraz po wysłaniu tego pisma podpisano umowę.

Czy w ostatnich miesiącach coś się zmieniło w kwestii dzielenia się przez prezesa Piesiewicza z resztą zarządu informacjami dotyczącymi funkcjonowania PKOl? Czy wciąż wszystko owiane jest tajemnicą?

- Wszystko owiane jest tajemnicą. Tę wiedzę ma tylko prezes.

Po piątkowym spotkaniu minister sportu Jakub Rutnicki wspominał o utworzeniu grup roboczych. Czym mają się zajmować?

- Zaproponował to jeden z kolegów, a pan minister pomysłowi przyklasnął. Zadaniem tych grup będzie przygotowanie Walnego Zgromadzenia PKOl, zastanowienie się nad statutem oraz ogólnie funkcjonowaniem PKOl i przepisami, które w przyszłości zabezpieczą komitet przed takimi wydarzeniami - i sponsorami - jak ostatnio. Grupy prawdopodobnie rozpoczną niedługo pracę.

Można się spotkać ze twierdzeniem, że prezes Piesiewicz jest niemal nieodwoływalny. Od dłuższego czasu toczą się dyskusje wokół statutu PKOl, a sytuacja jest niejasna. Trudność sprawia np. rozstrzygnięcie, czy prezes jest członkiem zarządu, a to ma znaczenie w kontekście metody odwołania go.

- Zgadza się, to nie jest takie proste. Oczywiście, odwołanie prezesa jest możliwe, ale nie nastąpi natychmiast, w ciągu tygodnia czy miesiąca. Pewnie najbliższa próba zostanie podjęta na wspomnianym Walnym Zgromadzeniu PKOl, które będzie dotyczyło sprawozdania za ubiegły rok. Ale też zobaczymy, co prawnicy mają do powiedzenia.

Kiedy ma się odbyć to Walne Zgromadzenie PKOl?

- Do końca czerwca. Dokładny termin musimy poznać do końca maja.

W ubiegłym roku rozmawialiśmy o "liczeniu szabel". Początkowo słychać było wówczas przewidywania, że może wystarczy głosów do odwołania prezesa Piesiewicza. Ale jego działania były na tyle skuteczne, że do tego nie doszło.

- Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ktoś coś wtedy robił w tym zakresie. Natomiast w ostatni piątek prezesi wszystkich związków w sportach olimpijskich byli zgodni co do potrzeby odwołania prezesa.

Podobno przed spotkaniem u ministra dostali państwo od szefa PKOl propozycję zmian w statucie.

- Tak. Kilkustronicowe opowiadanie o tym, jak jest on najlepszym prezesem w historii, i w załączniku propozycję nowego statutu. Wszyscy byli zaskoczeni. Nie zdążyłem się jeszcze dokładnie wgryźć w proponowaną wersję, ale koledzy mówili, że jest tam m.in. propozycja wydłużenia kadencji prezesa, by ta zakończyła się dopiero po letnich igrzyskach. Obecna kończy się w marcu przyszłego roku.

W proponowanej przez prezesa Piesiewicza wersji pojawia się też podobno kwestia zmniejszenia liczby osób głosujących w wyborach.

- Na jednym z poprzednich posiedzeń zarządu sekretarz generalny zaproponował już taki ruch. Argument był taki, że "po co ma przyjeżdżać tylu ludzi", i że jak związek ma trzech delegatów, to niech przyjedzie jeden, który będzie miał trzy głosy. Ale to nie powinno tak działać. Myślę, że nie przejdzie. Owszem, z jednej strony wiązałoby się z mniejszymi kosztami, gdyby zamiast trzech osób do Warszawy przyjechała jedna, ale może też działać w drugą stronę…

Łatwiej byłoby przekonać do zmiany zdania jedną osobę zamiast trzech…

- Tak jest. Przekonam jednego, a mam trzy głosy.

Czyli wracamy do tematu z początku rozmowy – może się wydawać, że szef PKOl już tonie, ale wciąż próbuje się ratować.

- On w wywiadzie dla jednej z telewizji powiedział, że i tak nie poda się do dymisji, bo całe życie marzył, żeby być prezesem PKOl. I że bez walki nie ustąpi. Chociaż ja bym na jego miejscu tak zrobił. Honorowo bym powiedział: "Trudno. Przepraszam, nabałaganiłem, dziękuję, rezygnuję".

Uważa pan, że po wszystkim, co już się wydarzyło, można byłoby mówić teraz o honorowym odejściu?

- Przede wszystkim sądzę, że prezes Piesiewicz nie zdecyduje się na to. Ale fakt, na tym etapie trudno w ogóle mówić o honorze.

Wydaje się pan dość spokojny, że liczba zwolenników zmiany szefa PKOl jest na tyle duża, iż do niej dojdzie.

- Nie sądzę, by prezes Piesiewicz miał wśród głosujących odpowiednio liczną grupę wsparcia.

Ale wspiera go choćby tak znana i zasłużona postać polskiego sportu jak Andrzej Supron. Można byłoby przypuszczać, że legendarny zapaśnik powinien patrzeć na sprawę z perspektywy zawodników, o których mówił pan, że zostali najbardziej pokrzywdzeni. On jednak popiera szefa PKOl. Jak pan to tłumaczy?

- Niestety, są też osoby, które z nieznanych mi przyczyn bronią prezesa Piesiewicza. Nie chcę się w to zagłębiać. Andrzej był bardzo cenionym sportowcem, widać, że ma jakieś powody.

Jak pan wspomniał, sytuacja sponsora strategicznego PKOl jest fatalna...

- Proszę sobie wyobrazić, że na dziś mamy już ponad 30 tysięcy osób poszkodowanych przez Zondacrypto. Nie sportowców, nie związków sportowych, tylko osób, które m.in. z tego powodu, że olimpijczycy promowali tę giełdę, wpłacili pieniądze i je stracili.

Uważa pan, że ludzie podejmowali w ostatnich miesiącach decyzje inwestycyjne, wiedząc o współpracy Zondacrypto z PKOl?

- Na pewno nie wszyscy, ale skoro PKOl ma takiego sponsora, skoro występują w działaniach promocyjnych medaliści, znane gwiazdy sportu, i chwalą Zondacrypto, pojawić się może poczucie, że jest to firma godna zaufania. Jeśli więc mam szukać jakiejś platformy, by zainwestować, pójdę tam, bo wydaje się pewniejsza. Wyobrażam sobie, że mogło się tak dziać. Choć część inwestujących pewnie nawet nie wiedziała, że Zondacrypto jest sponsorem PKOl i interesowała się wyłącznie samym biznesem, graniem na giełdzie. Zaryzykowali i stracili.

Podobno pojawił się pomysł ratowania sytuacji z zagrożoną częścią premii dla olimpijczyków, których – jak pan mówił – wypłacenie przez Zondacrypto wydaje się obecnie mało realne. Tylko czy PKOl jest w stanie takie środki znaleźć?

- No właśnie. Też o tym pomyśle słyszałem, ale nie bardzo wierzę w jego realizację, skoro PKOl sam jest już chyba pod kreską. Skąd weźmie aż tyle pieniędzy? Samym skoczkom trzeba byłoby tu wypłacić prawie milion złotych [550 tys. zł dla Kacpra Tomasiaka i 200 tys. zł dla Pawła Wąska].

Jako przedstawiciel federacji sportu "letniego" ma pan z PKOl uregulowane kwestie finansowe?

- Tak, igrzyska w Paryżu zostały rozliczone, a następnym etapem będą dopiero te w Los Angeles, w 2028 roku.

Rok temu mówił mi pan, że przedstawiciele sportów zimowych byli przerażeni sytuacją w PKOl, mając na uwadze rolę komitetu w wysyłaniu zawodników na igrzyska i trwający już konflikt w tej instytucji. Ma pan podobne obawy w kontekście igrzysk, które odbędą się za nieco ponad dwa lata?

- Jeszcze nie, mamy jeszcze dużo czasu. Dopiero w dalszej części tego roku rozpocznie się rywalizacja o przepustki olimpijskie. Ale faktycznie, jedyną organizacją z danego kraju mającą prawo zgłosić zawodnika do udziału w igrzyskach jest narodowy komitet olimpijski. Nikt inny tego nie może zrobić - ani rząd, ani minister sportu, ani związek sportowy. A pamiętamy dobrze starcie z Polskim Związkiem Narciarskim, gdy PKOl po raz pierwszy w historii wymienił zawodników wbrew rekomendacji federacji. Myślę, że przed igrzyskami w Los Angeles już nie będzie takiej sytuacji. Mam nadzieję, że do tej pory sytuacja zostanie wyjaśniona i będziemy spokojniej przygotowywać się do igrzysk, a nie toczyć wojenki.

Mówił pan o szkodach wizerunkowych PKOl. Czy pana zdaniem znikną one w momencie zmiany na fotelu prezesa, czy mogą mieć bardziej długoterminowe skutki?

- Myślę, że PKOl odzyska dobre imię. Oczywiście, dużo będzie zależało od sponsorów, ale przecież to nie PKOl odpowiada za przygotowania zawodników. Robią to poszczególne federacje, przy współfinansowaniu lub całkowitym finansowaniu ze strony ministerstwa. Myślę więc, że pod tym względem poszczególne związki sobie poradzą. A sytuacja wokół PKOl uspokoi się najpóźniej po igrzyskach w Los Angeles, gdy będzie już miał on nowego prezesa.

W pierwszej kolejności zobaczymy, co się wydarzy na majowym posiedzeniu zarządu. Wtedy okaże się, ile szabel jest po której stronie i co znajdzie się w programie walnego zgromadzenia. Jeśli zostanie wpisany punkt o dyskusji i ewentualnym odwołaniu prezesa, myślę, że w czerwcu może do tego dojść. Jeżeli nie, jego kadencja kończy się w marcu przyszłego roku.

Serce zapewne podpowiada panu, że uda się odwołać prezesa już w tym roku, by ta historia skończyła się jak najszybciej...

- Oczywiście, że tak, bo to nam wszystkim szkodzi. Nawet znajomi pytają: "Co tam się dzieje? Kto to jest? O co tu chodzi? Dlaczego nie możecie sobie poradzić z panem Piesiewiczem?". No nie możemy, bo działamy zgodnie z prawem. Przecież nie pójdziemy w pięciu, nie zwiążemy pana Radosława i nie wyniesiemy go z gabinetu.

Procedura odwołania prezesa PKOl już wcześniej była tak skomplikowana, tylko nikt tego nie zgłębiał?

- Nie wprowadzono tych regulacji za kadencji prezesa Piesiewicza, ale on je umiejętnie wykorzystał. Nigdy wcześniej nie doszło do takiego konfliktu między prezesem PKOl a prezesami związków i Ministerstwem Sportu. To ostatnie, jako główny sponsor polskiego sportu, też ma swoje wymagania i oczekiwania od poszczególnych związków. Mogłoby się wydawać, że federacje, PKOl i ministerstwo powinny działać jak palce jednej ręki. Ale tak, niestety, nie jest.

W temacie samego resortu - były minister Sławomir Nitras poszedł na ostre zwarcie z prezesem Piesiewiczem, ale jego już nie ma w ministerstwie, a prezes Piesiewicz wciąż rządzi PKOl. Uważa pan, że minister Rutnicki, który działa inaczej, może się okazać skuteczniejszy?

- Fakt, ma zdecydowanie inny charakter. Jest wyważony, uważa na słowa, namawia do rozmów. Nie chce rewolucji, lecz współpracy. Ale trudno mówić o współpracy w sytuacji, kiedy on też jest stawiany trochę pod ścianą.

Wrócę do zadanego wcześniej pytania. Domyślam się, co podpowiada panu serce, a czy rozum też uważa, że prezesa Piesiewicza uda się odwołać jeszcze w tym roku?

- Rozum okłada się zimnym lodem i mówi, że tak szybko i łatwo może nie być.

Ale nadzieja umiera ostatnia?

- Tak. I mam nadzieję, że w tej sytuacji nie będzie musiała umrzeć.