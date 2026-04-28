Gwiazdy polskiego sportu w ostatnich dniach masowo zaangażowały się w akcję charytatywną organizowaną przez fundację Cancer Fighters - celem było zebranie jak największych środków na leczenie dzieci chorych na nowotwory.
Sercem akcji były nagrana przez rapera Borysa "Bedoesa" Przybylskiego i chorą na nowotwór dziewczynkę Maję Mecan piosenka pt. "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", a potem trwający dziewięć dni internetowy stream prowadzony przez influncera Piotra "Łatwoganga" Hanckego, gdzie można było zobaczyć wiele znanych twarzy zachęcających do wpłat. Wszystko to wywołało gigantyczne poruszenie.
Transmisja dobiegła końca w niedzielny wieczór - gdy jego bohaterowie zakończyli odliczanie, na koncie była kwota ok. 247 mln złotych (która potem dalej rosła w ekspresowym tempie). Wyjątkowy moment uwieczniła Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, która opublikowała nagranie na Instagramie.
- Coś wielkiego! Piotrunia, jesteś niesamowity. "Łatwogang", "Bedoes", dzieciaki, Marek (prezes fundacji to Marek Kopyść - red.), fundacja Cancer Fighters... Padło wiele pięknych słów, wiele deklaracji, czyny... To się dokonało. Po prostu jesteście niesamowici - ekscytowała się.
Dla Jędrzejczyk cała akcja miała wyjątkowy wymiar. - Jestem z fundacją od ponad 10 lat. Wiem, co to znaczy - Marku, chyba spełnisz marzenie o klinice, która będzie pomagać tym dzieciakom, rodzinom, wszystkim. Jesteście niesamowici - wyznała.
- Choroba nowotworowa może dotyczyć każdego z nas, dlatego musimy być na to wyczuleni, przede wszystkim wyczuleni na pomoc. To, co się dzisiaj dokonało... To jest bohater narodowy (w tym momencie Jędrzejczyk wskazuje na Hanckego - red.). Zaczęło się wszystko od "Bedoesa" i piosenki. [...] Jesteście cudowni. W imieniu fundacji, dzieciaków (w tym momencie Jędrzejczyk "daje" całusa - red.). Cud, cud - powiedziała.
"Piotrze, 'Łatwogang'! Dzieciaku! Jesteś naszym narodowym bohaterem! Dokonał się cud! Bedoes, Maja - kocham Was! Fundacja Cancer Fighters, gratuluję! Wiem, jak wielkie czyny pójdą za tymi działaniami milionów ludzi. Polsko! Polacy! Jesteście aniołami!" - taki z kolei dodała opis do filmu.
Gdy "Łatwogang" i "Bedoes" ostatecznie pożegnali się z widzami charytatywnego streama, na liczniku widniała kwota blisko 252 mln złotych.