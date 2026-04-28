Joanna Jędrzejczyk reaguje na zbiórkę Łatwoganga

Zbiórka pieniędzy dla chorych na nowotwory dzieci, której twarzami byli influencer "Łatwogang" oraz raper "Bedoes", poruszyła Polskę. Charytatywny stream trwał dziewięć dni, a jego koniec uwieczniła Joanna Jędrzejczyk. - Padło wiele pięknych słów, wiele deklaracji, czyny... To się dokonało. Po prostu jesteście niesamowici - powiedziała w nagraniu opublikowanym na Instagramie. Dawna mistrzyni UFC miała osobisty powód, aby pilnie śledzić to wydarzenie oraz wychwalać jego twarze.
Joanna Jędrzejczyk
zrzut ekranu z https://www.instagram.com/reel/DSBW6TZEuYu/

Gwiazdy polskiego sportu w ostatnich dniach masowo zaangażowały się w akcję charytatywną organizowaną przez fundację Cancer Fighters - celem było zebranie jak największych środków na leczenie dzieci chorych na nowotwory.

Zobacz wideo Wzruszający gest Władimira Semirunnija na streamie Łatwoganga. "Nie mam kasy, ale chcę dać coś wartościowego"

Sercem akcji były nagrana przez rapera Borysa "Bedoesa" Przybylskiego i chorą na nowotwór dziewczynkę Maję Mecan piosenka pt. "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", a potem trwający dziewięć dni internetowy stream prowadzony przez influncera Piotra "Łatwoganga" Hanckego, gdzie można było zobaczyć wiele znanych twarzy zachęcających do wpłat. Wszystko to wywołało gigantyczne poruszenie.

Joanna Jędrzejczyk reaguje na zbiórkę "Łatwoganga". Ma wyjątkowy powód

Transmisja dobiegła końca w niedzielny wieczór - gdy jego bohaterowie zakończyli odliczanie, na koncie była kwota ok. 247 mln złotych (która potem dalej rosła w ekspresowym tempie). Wyjątkowy moment uwieczniła Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, która opublikowała nagranie na Instagramie.

- Coś wielkiego! Piotrunia, jesteś niesamowity. "Łatwogang", "Bedoes", dzieciaki, Marek (prezes fundacji to Marek Kopyść - red.), fundacja Cancer Fighters... Padło wiele pięknych słów, wiele deklaracji, czyny... To się dokonało. Po prostu jesteście niesamowici - ekscytowała się.

Dla Jędrzejczyk cała akcja miała wyjątkowy wymiar. - Jestem z fundacją od ponad 10 lat. Wiem, co to znaczy - Marku, chyba spełnisz marzenie o klinice, która będzie pomagać tym dzieciakom, rodzinom, wszystkim. Jesteście niesamowici - wyznała.

Jędrzejczyk poruszona tym, co zrobili "Bedoes" i "Łatwogang". Tak nazwała Piotra Hanckego

- Choroba nowotworowa może dotyczyć każdego z nas, dlatego musimy być na to wyczuleni, przede wszystkim wyczuleni na pomoc. To, co się dzisiaj dokonało... To jest bohater narodowy (w tym momencie Jędrzejczyk wskazuje na Hanckego - red.). Zaczęło się wszystko od "Bedoesa" i piosenki. [...] Jesteście cudowni. W imieniu fundacji, dzieciaków (w tym momencie Jędrzejczyk "daje" całusa - red.). Cud, cud - powiedziała.

Sprawdź także: Piesiewicz poda się do dymisji? Postawił warunek

"Piotrze, 'Łatwogang'! Dzieciaku! Jesteś naszym narodowym bohaterem! Dokonał się cud! Bedoes, Maja - kocham Was! Fundacja Cancer Fighters, gratuluję! Wiem, jak wielkie czyny pójdą za tymi działaniami milionów ludzi. Polsko! Polacy! Jesteście aniołami!" - taki z kolei dodała opis do filmu. 

 

Gdy "Łatwogang" i "Bedoes" ostatecznie pożegnali się z widzami charytatywnego streama, na liczniku widniała kwota blisko 252 mln złotych.

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!
