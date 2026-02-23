37-latek skazany za śmierć swojej dziewczyny w Alpach. "Rażące niedbalstwo"

37-letni austriacki wspinacz Thomas Plamberger został uznany winnym nieumyślnego spowodowania śmierci swojej partnerki Kerstin Gurtner, którą porzucił w nocy, podczas zimowego wejścia na Grossglockner - najwyższy szczyt Austrii.

Wyrok to pięć miesięcy więzienia w zawieszeniu i grzywna w wysokości 9600 euro. Sąd w Innsbrucku uznał, że Plamberger wykazał "rażące niedbalstwo" podczas wspinaczki na Grossglockner (3798 m) w styczniu 2025 roku, w wyniku czego zginęła jego dziewczyna, 33-letnia Kerstin Gurtner.

Ryzykowna akcja górska

18 stycznia ubiegłego roku Plamberger i jego o trzy lata młodsza partnerka Kerstin postanowili zdobyć najwyższy szczyt Austrii. Drogę wybrali wzdłuż południowo-zachodniego grzbietu (granią Stüdlgrat), gdzie trasa jest długa, skomplikowana, z odcinkami wspinaczkowymi, szczególnie niebezpiecznymi zimą. Wyruszyli o godzinie 6.45 i tuż po 13 znajdowali się o jakieś 250 metrów poniżej szczytu.

Wtedy jednak droga na wierzchołek staje się najtrudniejsza. Wspinacze zwolnili, wkrótce zapadła ciemność. Ich lampki czołówkowe były widoczne z doliny i zaalarmowały ekipę ratowniczą, która nadleciała w pobliże alpinistów helikopterem, gotowa, by podjąć ich z jakiegoś dogodnego miejsca. Minęła już godzina 22, wiatr w okolicy szczytu się wzmagał.

Ratownicy byli zdumieni, gdy Plamberger odmówił przyjęcia pomocy, twierdząc, że oboje z Kerstin czują się dobrze, bezpiecznie i chcą wspinać się nadal. Planowali wejść na szczyt i schronić się po drugiej stronie, w łatwiejszym terenie.

Kerstin Gurtner tam nie dotarła. Ekipy ratunkowe odnalazły jej ciało następnego ranka, kilka metrów poniżej wierzchołka. Nocą nadciągnęła zamieć śnieżna z wiatrem 70 km/h, temperatura spadła do 20 stopni C poniżej zera. Zmarła z powodu hipotermii.

Według relacji Plambergera, Gurtner zaczęła wykazywać oznaki wyczerpania około północy, na krótko przed dotarciem na szczyt. Twierdził, że zadzwonił wtedy na policję, aby wezwała helikopter ratunkowy, ale otrzymał odpowiedź, że we wcześniejszej rozmowie telefonicznej zapewnił, że "wszystko jest w porządku".

Kiedy Kerstin nie mogła już kontynuować wspinaczki, postanowili, że Thomas zejdzie sam, aby szukać pomocy. Zadzwonił po ratunek ponownie około 3.30 nad ranem. Ciało zamarzniętej Gurtner znaleziono następnego ranka, kilka metrów poniżej szczytu.

Zeznanie matki Kerstin

Prokuratura argumentowała, że Plamberger popełnił kilka poważnych błędów: nie zabrał wystarczającej ilości sprzętu ratunkowego, nie przerwał wspinaczki, gdy warunki się pogorszyły, nie zakomunikował wyraźnie służbom ratunkowym, że jego partnerka nie może kontynuować wspinaczki. W sumie wymieniono dziewięć uchybień, które bezpośrednio przyczyniły się do tragedii.

Sprawa koncentrowała się jednak na ustaleniu zakresu "obowiązku opieki", czyli w jakim stopniu jeden ze wspinaczy przyjmuje odpowiedzialność za drugiego. Oskarżenie argumentowało, że Plamberger, bardziej doświadczony w górach niż jego dziewczyna, powinien chronić ją podczas wspinaczki. Obrona utrzymywała, że oboje byli doświadczonymi alpinistami i wspólnie zaplanowali wejście. Jeśli popełnili błędy, oboje byli za nie odpowiedzialni w równym stopniu.

Podczas rozprawy przesłuchano kilkunastu świadków: ratowników, policjantów, członków rodziny, w tym matkę ofiary, która oświadczyła, że nie uważa Plambergera za odpowiedzialnego za wypadek jej córki, która była doświadczoną alpinistką.

Kluczowym momentem było jednak zeznanie byłej dziewczyny oskarżonego, która twierdziła, że w 2023 roku zostawił ją samą podczas nocnej wyprawy na ten sam szczyt.

Sędzia stwierdził, że umiejętności wspinaczkowe Plambergera przewyższały umiejętności Gurtner o lata świetlne i że on nie dostosował swoich decyzji do ograniczeń towarzyszki. Gdyby postąpił inaczej, prawdopodobnie nie doszłoby do tragicznego wypadku.

Sprawa i proces wywołały szeroką, międzynarodową debatę na temat odpowiedzialności wspinaczy za swoich towarzyszy podczas ryzykownych akcji górskich. Wyrok sądu w Innsbrucku może mieć wpływ na turystykę górską i alpinizm w Austrii, gdzie coraz więcej turystów bez doświadczenia chodzi po Alpach, co wiąże się oczywiście ze wzrastającą liczbą wypadków.