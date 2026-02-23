Niebywałe sceny podczas turnieju w Krakowie. Setki tysięcy wyświetleń

Poland Darts Open 2026 już za nami. W krakowskiej hali Expo przez trzy dni (od piątku do niedzieli) przewinęły się ogromne rzesze fanów darta, liczonych w dziesiątkach tysięcy. Choć polscy darterzy swoją przygodę z tym turniejem zakończyli po odpadnięciu Krzysztofa Ratajskiego w sobotni wieczór (Polak przegrał 5:6 z byłym mistrzem świata PDC, Lukiem Humphriesem), to polska publiczność dopisała także ostatniego dnia, tłumnie stawiając się w obiekcie.

REKLAMA

Zobacz wideo 85 procent mieszkańców uprawia sport

Trzydniowa rywalizacja w Polsce padła koniec końców łupem mistrza świata PDC, Luka Littlera. Genialny darter, który w styczniu skończył 19 lat, ma na swoim koncie liczne sukcesy na czele z dwoma tytułami mistrza świata (2025, 2026). Anglik w finale zmierzył się - podobnie jak podczas finału grudniowo-styczniowego czempionatu, z Gianem van Veen'em. Także i tym razem górą był Littler, pokonując rywala 8:4.

Cały świat już wie, co się stało na turnieju w Polsce. Hit

Podczas polskiej imprezy, która zainaugurowała tegoroczny cykl European Tour, na scenie zadebiutował nowy sędzia w organizacji PDC. Owen Binks w ostatnim czasie prowadził mecze MODUS Super Series, gdzie jego licznik zatrzymał się na ponad sześciu tysiącach spotkań.

Hitem w internecie stał się filmik opublikowany przez PDC, na którym widzimy reakcję wspomnianego arbitra, który w nowej roli został przywitany i przedstawiony międzynarodowej publiczności przez szefa sportu w PDC Europe, Philipa Brzezniskiego. Prowadzący imprezę powitał na scenie 27-latka przedstawiając przy użyciu nowo nadanego pseudonimu. "Powitajmy na scenie kolejnego sędziego tego wieczoru, Owena Jar Jar Binksa!" - wykrzyczał Brzezinski. "Jar Jar Binks" to postać z uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Jak na taki obrót spraw zareagował debiutujący sędzia? Gdy kamera uchwyciła nieświadomego Banksa, ten pokręcił lekko głową będąc jednocześnie zdezorientowanym takim obrotem spraw, po czym skinął głową i przyjął propozycję nadania nowego pseudonimu. Choć nie było mu to "w smak", po zakończonym turnieju opublikował na portalu "X.com" wpis, w którym poprosił o zmianę przydomka.

Młody arbiter przed rozpoczęciem turnieju w naszym kraju tak skomentował sprawę swojego awansu do PDC. "Myślę, że jeszcze do mnie to nie dotarło. To, że będę komentować wydarzenia na głównej scenie, było dosłownie zawsze moim marzeniem. Na pewno do mnie dotrze, kiedy tam będę. Ale tak, to szaleństwo. Mam nawet taką myśl w głowie, co jeśli nagle zapomnę, jak liczyć? Dostałem szansę i teraz wszystko zależy ode mnie" - przyznał cytowany przez "The Sun".

Filmik z Owenem Jar Jar Banksem zebrał już na portalu "X.com" ponad 350 tysięcy wyświetleń.

Kolejnym turniejem z cyklu European Tour będzie rywalizacja w niemieckiej Getyndze w dniach 13-15 marca w ramach European Darts Trophy.