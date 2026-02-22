Pokonał Ratajskiego. Tak potraktowali go Polacy

Spotkanie Humphriesa z Ratajskim było gwoździem programu podczas sobotniej wieczornej sesji Poland Darts Open. Anglik był wyraźnym faworytem i prowadził już 5-2 w grze do sześciu legów. Wtedy Ratajski w spektakularny sposób odrobił straty. Dwa razy przełamał rywala, doprowadził do remisu 5-5 i decidera. Tam jednak znacznie obniżył poziom gry i w efekcie nie zdołał ograć drugiego najlepszego dartera świata.

Humphries: Publiczność była brutalna. Takie mecze zawsze będą trudne do rozegrania

W krakowskim Centrum Targowo-Kongresowym EXPO, gdzie rozgrywa się turniej, publiczność oczywiście mocno wspierała Ratajskiego. Jednak w pierwszej części meczu jej reakcja skierowana była głównie w stronę dopingowania Polaka. Później, kiedy fani poczuli krew i możliwość porażki faworyta, zaczęli mocno deprymować Anglika przy tarczy.

- Czasami, kiedy masz za sobą tłumy, które nie dają uczciwej gry jakiej oczekujesz, trudno mi się dobrze zaprezentować - powiedział, cytowany przez profil Bena Hudda na X. Anglik stwierdził też, że presja publiczności zapewne przyczyniła się do tego jak źle Ratajski wypadł w ostatnim legu, który decydował o wygranej.

- Cała otoczka prawdopodobnie wywierała dużą presję na Krzysztofie pod koniec meczu, dlatego zapewne starał się aż za bardzo - powiedział 31-latek.

Mistrz świata z 2024 roku po spotkaniu zamienił też kilka słów z polskimi mediami.

- Publiczność była brutalna, ale nie sądzę, żeby to był powód, dla którego grałem źle. Myślę, że to był mój problem i moja wina. [...] Możesz mieć tyle doświadczenia, ile chcesz, ale takie mecze zawsze są bardzo brutalne. Trudno znaleźć ten moment, w którym naprawdę musisz być dobry. Mógłbym grać na tym poziomie nawet dwadzieścia lat, ale nadal myślę, że prowadzenie 5-0 przy publiczności z kraju gospodarza dalej byłoby ciężkie - mówił Humphries.

- Prowadzę 5-2. Wydaje ci się, że będąc jednym z najlepszych graczy na świecie nie powinieneś stawiać się w takich sytuacjach, by nagle remisować, ale ja tak robię. Zbyt często się w nich znajduję - krytykował sam siebie Anglik.

W niedzielę o 15:00 Luke Humphries zagra w sesji popołudniowej z Borisem Krcmarem. Jeżeli pokona Chorwata, publiczność w Krakowie zobaczy go w sesji wieczornej, kiedy odbędą się ćwierćfinały, półfinały i finał turnieju.