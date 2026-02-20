Najlepsi darterzy świata zawitali do Krakowa! Właśnie w Polsce odbywa się pierwszy tegoroczny turniej z cyklu European Tour. Podczas Poland Darts Open 2026 zaprezentują się największe sławy tego sportu, a wśród nich znalazło się pięciu Polaków - z Krzysztofem Ratajskim na czele.

Do tej pory w Polsce odbywały się jedynie wydarzenia z mniej prestiżowego cyklu World Series of Darts. Tym razem w Krakowie odbywa się turniej rankingowy. Pula nagród w European Tour wynosi 230 tysięcy funtów (1 110 tys. złotych). Zwycięzca otrzyma czek na 35 tysięcy funtów (170 tys. zł), zaś finalista wzbogaci się o 15 tys funtów (72,5 tys. zł).

Wielkie gwiazdy darta w Krakowie

Wszyscy polscy darterzy rozpoczęli zmagania od pierwszej rundy, która odbyła się w piątek. Debiutujący na tak wielkiej scenie Piotr Maciejczak przegrał 2:6 z Nielsem Zonneveldem, ale napędził trochę strachu Holendrowi. Bliżej wygranej był Mirosław Grudziecki. Przez długi czas walczył jak równy z równym z 18. w światowym rankingu Jermainem Wattimeną, ale przegrał 4:6.

Nieźle spisał się inny debiutant - Dawid Robak. Daryl Gurney, mistrz World Cup of Darts z zeszłego roku okazał się jednak zbyt mocnym rywalem - Robak przegrał 1:6. Czwarty Polak, który wyszedł na scenę w Krakowie, to Krzysztof Ratajski. W przedmeczowym wywiadzie stwierdził, że jego marzeniem jest wygrana w turnieju przed własną publicznością.

Krzysztof Ratajski ucieszył publiczność

Rywalem Ratajskiego w pierwszej rundzie był Mickey Mansell - 47. zawodnik rankingu PDC. Obaj rywalizowali do tej pory 12-krotnie i bilans jest korzystny dla Polaka, który wygrał aż dziesięć pojedynków z Irlandczykiem. Ratajski szybko przełamał rzut Mansella i wyszedł na prowadzenie 3:1. Od razu jednak Mansell zrewanżował się i sam wygrał lega przy rzucie Polaka.

Ratajski nie pozostał dłużny. Trafiona podwójna piątka i Polski Orzeł znów miał dwa legi przewagi. Na prowadzenie 5:2 wyszedł dzięki znakomitej kolejce, w której rzucił 177 punktów, a następnie trafił podwójną czternastkę. Publiczność zaczęła skandować "ostatni, ostatni", ale na wybuch radości trzeba było poczekać parę minut dłużej. W ostatnim legu Krzysztof Ratajski rzucił pierwszą "180-tkę", a mecz zakończył na podwójnej osiemnastce. Polak wygrał 6:3, a publiczność zaczęła szaleństwo na całego!

Rywalem Ratajskiego w kolejnej rundzie Poland Darts Open będzie jedna z największych gwiazd tego sportu, Luke Humphries. Anglik jest wiceliderem światowego rankingu, a w bieżącym sezonie wygrał już jeden rankingowy turniej. W 2024 roku zdobył mistrzostwo świata, w finale pokonując Luke'a Littlera.

Zmagania w Krakowie potrwają do 22 lutego. W sobotę odbędą się mecze drugiej rundy. Niedzielna sesja popołudniowa będzie stała pod znakiem meczów 1/8 finału, natomiast wieczorem rozegrane zostaną ćwierćfinały, półfinały oraz finał.