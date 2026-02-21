Hiszpania oszalała ze szczęścia. Czekali na to 54 lata. Horror z happy endem

Olimpijski debiut skialpinizmu zmienił się w narodowe święto Hiszpanii. Oriol Cardona zdobył pierwsze złoto dla tego kraju na zimowych igrzyskach od 54 lat. Dla Any Alonso brązowy medal to nagroda za trud powrotu po ciężkim wypadku zaledwie cztery miesiące temu.

Historia Any Alonso jest tak samo poruszająca, jak jej łzy szczęścia, gdy na podium całowała brązowy medal zdobyty w sprincie. Ten kawałek metalu to symbol niezłomności, wiary, uporu i siły wewnętrznej. Ana jest córką pioniera hiszpańskiego skialpinizmu, który zginął w górach Sierra Nevada, prowadząc grupę wspinaczy. Była wtedy malutka, w świat skialpinizmu wprowadzali ją przyjaciele ojca. Pokochała ten sport, jakby miała go we krwi.

Wypadek na drodze w Sierra Nevada

24 września ubiegłego roku jechały z koleżanką rowerami po krętych drogach Sierra Nevada. Ana miała akurat przerwę w zgrupowaniu przed igrzyskami. Kierowca nie zauważył ich na łuku drogi, doszło do poważnego wypadku. Lewe kolano Any było w opłakanym stanie. Zerwała więzadło krzyżowe przednie i więzadło poboczne przyśrodkowe, pojawił się obrzęk kości w stawie. Złamała też kostkę i zwichnęła staw barkowo-obojczykowy.

W jednej chwili marzenie olimpijskie legło w gruzach? – To była dla nas straszna wiadomość – wspomina Oriol Cardona. Złoty medalista olimpijski w sprincie mężczyzn przeżywał wypadek Any osobiście. Od lat startują razem, odnieśli duże sukcesy w sztafecie mieszanej na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy. Igrzyska w Mediolanie i Cortinie miały być kulminacją wspólnego wysiłku.

Ana zna Lindsey Vonn i widzi w amerykańskiej alpejce sportową przewodniczkę. Widziała, jak po serii kontuzji Vonn odnosi sukcesy na igrzyskach w Pjongczangu w 2018 roku (brąz w zjeździe). Zrobiła dokładnie to samo co Amerykanka kilka tygodni temu – nie poddała się operacji kolana, uznając, że bez więzadeł jest w stanie bić się o swoje olimpijskie marzenia. O ile start Vonn w zjeździe na tych igrzyskach zakończył się dramatem, o tyle Ana dała radę. Cztery miesiące intensywnej rehabilitacji, wsparcie rodziny, praca całego sztabu: psychologa, trenerów, zakończyły się niespodziewanym sukcesem.

Ana nie wierzyła własnym oczom, gdy spoglądała za metą na tabelę wyników po czwartkowym finale sprintu w Bormio. Opowiadała mediom, co przeżyła przez ostatnie miesiące i dziękowała tym, którzy jej pomogli. Najbardziej poruszony był mistrz olimpijski. – Myślałem, że wypadek Any przekreśla nasze plany. Ale ona się nie poddała. Jest silna, pracowała bardzo, bardzo ciężko. Ani przez moment nie straciłem w nią wiary – mówił Cardona.

W sobotę wystartują razem w sztafecie mieszanej w sprincie, co może oznaczać kolejny medal dla Hiszpanii w skialpinizmie. Rok temu podczas mistrzostw świata byli na drugim miejscu, przegrywając złoto o 0,9 sekundy. Dwa lata temu, podczas mistrzostw Europy, zdobyli tytuł mistrzowski. Z tym, że Ana była wtedy zupełnie zdrowa. Dziś startuje bez więzadeł w lewym kolanie. Ale, jak widać, wciąż jest wytrzymała i szybka.

Dla Hiszpanii ich dokonania podczas tych igrzysk są wydarzeniem. Skialpinizm znalazł się w czwartek na czołówkach wszystkich tamtejszych mediów, spychając z nich nawet piłkarzy. Dotąd na zimowych igrzyskach Hiszpanie zdobyli tylko pięć medali. Zaczęło się od złota w slalomie Paco Fernandeza Ochoy w Sapporo w 1972 roku. Wtedy hymn hiszpański na zimowych igrzyskach zabrzmiał jedyny raz. Na kolejny Hiszpanie czekali 54 lata, do złota skialpinisty Oriola Cardony. Dziś Hiszpania ma już siedem medali i wielki apetyt na ósmy w sztafecie mieszanej. 31-letni Katalończyk Cardona i o zaledwie dwa miesiące młodsza Ana Alonso z Andaluzji (Grenada) należą do faworytów.