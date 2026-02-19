Rewolucja na Mount Evereście. Nepalczycy nie chcą już w Himalajach dyletantów

Władze Nepalu chcą wyeliminować kolejki w drodze na Mount Everest, uniemożliwiając dostęp do wspinaczki na najwyższą górę Ziemi ludziom bez doświadczenia. Mają też rozwiązać problem ton śmieci, pozostawianych w Himalajach przez wysokogórskich turystów.

Zgromadzenie Narodowe Nepalu uchwaliło ustawę o zintegrowanej turystyce, który zaostrza zasady wspinaczki w Himalajach. Zwiększa wymogi bezpieczeństwa i wprowadza stały fundusz środowiskowy na rzecz oczyszczania ze śmieci najwyższych gór Ziemi, w tym Mount Everestu.

REKLAMA

Zobacz wideo Interesują się sportem raz na 4 lata. "Nie mogę na to patrzeć"

Kolejki na Evereście

Propozycja, przedstawiona przez ministra turystyki Anila Kumara Sinhę, została jednogłośnie zatwierdzona w izbie wyższej Nepalu i trafi teraz do Izby Reprezentantów. Jeśli proces legislacyjny przebiegnie sprawnie, ustawa może wejść w życie w ciągu trzech miesięcy.

Nepalczycy planują zaostrzenie wymagań dotyczących wspinaczki na Mount Everest. Każdy, kto będzie występował o pozwolenie na wejście na najwyższą górę Ziemi, musi mieć dowód, że wcześniej zdobył na terenie Nepalu co najmniej jeden szczyt siedmiotysięczny.

Obowiązkowe będą też aktualne badania lekarskie, wydane najdalej na miesiąc przed złożeniem wniosku o pozwolenie na atak na Everest. Ten drugi wymóg ma obowiązywać wszystkich członków wyprawy, w tym oficerów łącznikowych, tragarzy, przewodników i personelu pomocniczego. To ma zmniejszyć liczbę wypadków, także śmiertelnych, na skutek choroby wysokościowej.

Ograniczenia mają wyeliminować kolejki pod szczytem Everestu, zmniejszyć liczbę niedoświadczonych i źle przygotowanych turystów wysokogórskich na dachu świata. Zatory na szlaku wywołują wzrost liczby wypadków - ludzie idą w górę nieświadomi, że nie zdążą lub nie dadzą rady wrócić do bazy lub obozu. To wszystko wpływa na ogrom pracy dla służb ratunkowych.

W maju 2019 roku znany himalaista Nirmal Purja, który potem zdobył zimą K2, opublikował słynne zdjęcie, pokazujące długą kolejkę wspinaczy pod Mount Everestem. Utknęli powyżej wysokości 8000 metrów, czyli w tak zwanej strefie śmierci. W "korku" stało koło 300 ludzi, co zwiększało ryzyko wypadków, także śmiertelnych. Od tamtej pory podobne zdjęcia spod Everestu co jakiś czas bulwersowały światową opinię publiczną. Wspinacze, ale też turyści wysokogórscy, czekają w obozie pod szczytem na okno pogodowe. Kiedy pogoda się poprawia, tłumnie szturmują szczyt. Zatory opóźniają marsz, grożąc poważnymi konsekwencjami: zamarznięciem lub zaginięciem w górach po zmierzchu.

Według nowych przepisów, departament turystyki Nepalu będzie mógł odmówić wydania zezwolenia, jeśli uzna, że stan zdrowia wnioskodawcy nie pozwala mu iść na Everest.

Ustawa powoła też fundusz ochrony środowiska, z którego środki będą przeznaczone na oczyszczanie gór z zalegających na nich ton śmieci. Fundusz ma zapewnić też ochronę socjalną przewodnikom i personelowi pomocniczemu wypraw oraz wsparcie długoterminowych planów ochrony środowiska w Himalajach.

Jak chronić Everest przed górą śmieci

Od 2014 roku obowiązuje w Nepalu przepis, według którego każdy wspinacz musi znieść z góry co najmniej 8 kg śmieci, w przeciwnym razie traci kaucję w wysokości 4000 dolarów. Nowe prawo proponuje przekształcenie tej zwrotnej kaucji w bezzwrotną opłatę, z czego ma powstać stały fundusz ochrony środowiska.

Ustawa jest odpowiedzią na rosnące oburzenie w Nepalu i za granicą, dotyczące gromadzenia się ton śmieci na Mount Evereście. W 2025 roku nepalski rząd uruchomił pięcioletni plan oczyszczania (2025–2029), dążąc do lepszej organizacji i przejrzystego podejścia do ochrony gór najwyższych.

Nowe przepisy będą też jasno określały obowiązki służb ratunkowych w razie wypadku. Biura podróży lub trekkingu, które zorganizowały wyprawę, mają być odpowiedzialne za poszukiwania, ratownictwo i opiekę medyczną nad swoimi klientami i pracownikami. Jeśli uczestnik wyprawy nie jest powiązany z żadną agencją, za koordynację tych działań odpowiada departament turystyki Nepalu.

Ustawa ustanawia też prawną możliwość oficjalnego uznania osoby zaginionej podczas wyprawy za zmarłą po roku bezowocnych poszukiwań. Ten przepis ma rozwiązać problemy firm ubezpieczeniowych.

Przed rozpoczęciem wyprawy agencje będą zobowiązane do zawarcia kompleksowej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej następstwa nieszczęśliwych wypadków, opiekę medyczną, poszukiwania i ratownictwa oraz procedur postępowania w wypadkach śmiertelnych.

Jeśli ktoś zaplanuje wyprawę na kilka gór w ciągu jednego sezonu, będzie musiał wykupić globalną polisę z ochroną ubezpieczeniową do trzech miesięcy.

Ustawa o zintegrowanej turystyce stanowi jedną z najgłębszych reform systemu zarządzania turystyką górską w Nepalu w ostatnich latach. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa, ograniczenie improwizacji, profesjonalizacja sektora i ustanowienie długoterminowej, zrównoważonej strategii ochrony środowiska dla Everestu i pozostałych głównych gór Nepalu.