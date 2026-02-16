Polski sportowiec poprosił miliardera o pomoc. Oto odpowiedź. Rewolucja

Historia sportowego sponsoringu Rafała Brzoski, której finałem jest nowa platforma, rozpoczęła się od spotkania przedsiębiorcy z Kacprem Sztuką, zawodnikiem startującym w Formule 2. - Jesteśmy na etapie składania tego wszystkiego w całość. Jak się uda, to będzie o tym głośno. Jednak parę osób musi podłapać ten pomysł i zacząć go realizować wspólnie z panem Rafałem - mówił przed kilkoma miesiącami 20-letni kierowca. W tym tygodniu miliarder i założyciel InPostu poinformował o tym, że powstała specjalna platforma, która zajmie się systemowym wsparciem sportowców oraz wprowadzaniem ułatwień dla firm decydujących się na przeznaczenie środków na ten cel.

Rafał Brzoska bierze się za sponsorowanie sportowców. Powołał specjalną organizację

O jej założeniu poinformował portal XYZ.pl, wspierany przez Brzoskę. Założyciel InPostu i Pracodawcy RP powołali do życia Platformę Sportową Pracodawców RP, której celem jest powstanie "spójnego systemu zachęt, również pozapodatkowych, dla firm wspierających sport". Na czele Platformy Sportowej stanęła znana trenerka fitness Ewa Chodakowska, a wiceprzewodniczącymi organizacji jest były żeglarz Mateusz Kusznierewicz i Sebastian Świderski, obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Podczas inauguracji działalności Platformy Sportowej ogłoszono, że ta organizacja będzie koncentrować się na tworzeniu "systemowych rozwiązań wspierających rozwój sportu poprzez aktywne zaangażowanie przedsiębiorców"

"Jej głównym celem jest przenieść postrzeganie aktywności sportowej z kategorii „hobby" do zakładki „inwestycja zdrowotna". Szczegółowymi priorytetami Platformy są m.in. działania na rzecz bezpieczeństwa prawnego sponsoringu sportowego, wypracowanie ulg podatkowych dla przedsiębiorców i inwestorów finansujących sport zawodowy, stworzenie spójnego systemu zachęt – także pozapodatkowych – dla pracodawców wspierających sport oraz zwiększenie - dzięki lepszemu wykorzystaniu istniejących budżetów zdrowotnych firm - aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży" - poinformowali założyciele platformy.

Według szefowej Pracodawców RP, współzałożyciela platformy, tylko poprzez zmianę sposobu finansowania sportu można wpłynąć na poprawę wyników naszych kadr na igrzyskach czy mistrzostwach. - Sport nie jest wyłącznie obszarem emocji i rywalizacji. To realny element polityki zdrowotnej, kapitału społecznego i biznesu. Bez systemowej zmiany, bez profesjonalizacji działań, bez zaangażowania się sponsorów, którzy będą mieć warunki i będą widzieć wartość we wsparciu sportowców, nie poprawimy stanu zdrowia społeczeństwa, a na końcu naszego dorobku medalowego - mówiła podczas prezentacji Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP.

InPost, firma założona przez Brzoskę, już wcześniej objęła swoją opieką sportowców z Polski. Jest sponsorem Natalii Bukowieckiej, Wojciecha Nowickiego, oszczepników Marcina i Rocha Krukowskich czy judoczki Aleksandry Kowalewskiej. InPost to też od niedawna jeden ze sponsorów InPostu ChKS, chełmskiego klubu siatkarskiego czy Newcastle, klubu grającego w Premier League i Ligi Mistrzów. Jak poinformował Kacper Sztuka, powołanie platformy może oznaczać, że Rafał Brzoska zaangażuje się też w jego starty w Formule 2.

- Poczułem się mocniej wywołany do tablicy - mówił założyciel InPostu w trakcie inauguracji działalności platformy, nawiązując do rozmowy ze Sztuką. Obaj w poniedziałek byli obecni na uroczystej inauguracji projektu.

"Pytaliście, czy od ostatniego spotkania z Rafałem Brzoską coś się wydarzyło i… Tak. Pan Rafał obiecał, że będzie działać w temacie polskiego motorsportu i tak też robi" - napisał 20-latek w serwisie X. Na wydarzeniu był też inny zdolny polski kierowca Tymek Kucharczyk.

Obecnie ponad 12,4% akcji InPostu należy do tzw. wehikułu inwestycyjnego Rafała Brzoski. W zeszłym tygodniu władze przedsiębiorstwa zawarły porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji spółki przez konsorcjum firm, w którym jest m.in. Advent International, FedEx oraz dotychczasowi udziałowcy - PPF i A&R. Po zakończeniu transakcji Advent oraz FedEx mają posiadać po 37 proc. udziałów, A&R - 16 proc., a PPF - 10 proc. Obecnie głównymi akcjonariuszami InPostu są: PPF Group (28,75 proc.), A&R Investments, wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski (12,49 proc.), Advent International Corporation (6,50 proc.) oraz Norges Bank (5,01 proc.). Poniżej progu 5 proc. pakiety akcji InPostu ma m.in. szereg polskich funduszy inwestycyjnych.