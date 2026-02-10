Jelena Rybakina, Aleksander Bublik, Daria Kasatkina, Sofia Samodelkina, Georgii Reshtenko - m.in. ci sportowcy w swoich karierach zdecydowali się opuścić Rosję i reprezentować barwy innego państwa. Największy exodus był od 2022 roku. To właśnie w tamtym roku rozpoczęła się bowiem rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę.

Rosjanie zabrali głos na temat exodusu tamtejszych sportowców do innych państw

"Największy exodus sportowców miał miejsce w rosyjskim łyżwiarstwie figurowym. Na mistrzostwach Europy, które odbyły się w Wielkiej Brytanii kilka tygodni temu, rosyjscy sportowcy rywalizowali pod flagami Węgier, Gruzji, Polski, Czech, Armenii, Azerbejdżanu, Niemiec i innych krajów" - pisze "Currenttime.tv".

Dla wielu rosyjskich sportowców decyzja o zmianie kraju jest wymuszona, ponieważ mają krótkie kariery, a jeśli ich kraj został pozbawiony prawa do udziału w igrzyskach olimpijskich lub innych ważnych imprezach, szukają szansy w barwach innych państw.

- Jeśli zostaną w Rosji, z pewnością nie będą mogli pojechać na igrzyska olimpijskie, bo nie mają teraz takiej możliwości. Mogą się tam dostać, rywalizując w reprezentacji Uzbekistanu lub innych krajów, które oferują im dobre pieniądze. Głównym jednak celem są igrzyska. To najważniejsze zawody w życiu sportowca - przyznaje Kamoliddin Alimov, komentator sportowy z Taszkientu.

Rosyjski kanał telewizyjny "Currenttime.tv" pisze, że od lutego 2022 roku do lipca 2024 roku ponad 350 Rosjan zmieniło już obywatelstwo. Teraz ta liczba jest dużo większa.

"Currenttime.tv" zwraca uwagę, że reakcje innych państw na naturalizowanie Rosjan w krajach Azji Środkowej są zróżnicowane.

"Postawy wobec naturalizowanych sportowców są zróżnicowane w Azji Środkowej. Niektóre kraje postrzegają ich jako szybki sposób na osiągnięcie sukcesu na arenie międzynarodowej. Inne, wręcz przeciwnie, uważają, że ci „obcy" odbierają lokalnym sportowcom szansę i hamują rozwój sportu. Jest jednak pewne „ale" – rodzime talenty pozostają w cieniu znanych zagranicznych graczy" - pisze.

Sprawę komentuje Adil Saptayev, redaktor naczelny Sports24.kz.

„Konkurencja rośnie – i nie zawsze jest to dobra rzecz. Na przykład w Kazachstanie mamy tak wspaniałą tenisistkę jak Żybek Kułambajewa. Ponieważ Kazachska Federacja Tenisowa nie mogła zapewnić jej środków, musiała rywalizować na własny koszt. Dlaczego tak się stało? Ponieważ cały budżet został przeznaczony na naturalizowanych sportowców - wyjaśnia Saptayev.