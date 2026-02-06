Powrót na stronę główną

Do Polski przyjadą największe gwiazdy. I to już za chwilę!

Do Krakowa niebawem przyjadą zawodnicy, których niedawno obserwowaliśmy w trakcie mistrzostw świata: Luke Littler, Krzysztof Ratajski czy Gerwyn Price. Polskie miasto będzie gospodarzem ważnej imprezy z cyklu European Tour 2026.
DLOKR
fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

W Krakowie odbędzie się Poland Darts Open, impreza z cyklu European Tour, kontynentalnej rywalizacji w darta. Już wiadomo, że podczas imprezy zobaczymy najlepszych zawodników świata. Wśród nich będzie Luke Littler, aktualny mistrz świata, Luke Humphries, rekordzista w liczbie zwycięstw w konkursach open Michael van Gerwen, Gary Anderson czy Gerwyn Price. Pewny gry w Krakowie jest też Krzysztof Ratajski. Na turnieju wystąpi czwórka Polaków, których wyłonią lokalne kwalifikacje, zaplanowane na 19 lutego (czyli na dzień przed turniejem). 

Zobacz wideo Ratajski namaścił swojego następcę? Łokietek: To jeszcze nie ta skala talentu, ale...

Suma nagród podczas krakowskiego turnieju wyniesie 230 tys. funtów brytyjskich, czyli ponad 1 115 000 zł. Mistrz otrzyma 35 tys. funtów, a finalista 15 tys. Półfinalista dostanie nagrodę w wysokości 10 tys. funtów, ćwierćfinaliści 8 tys., uczestnik 1/16 finału - 5 tys., przegrani w 2. rundzie - 3,5 tys., a przegrani rundy wstępnej - 2 tys. 

Turniej European Touru w Krakowie potrwa trzy dni. Każdego dnia odbędą się dwie sesje - popołudniowa i wieczorna. Pierwszego dnia odbywa się pierwsza runda, drugiego – druga runda, a trzeciego – cała reszta, przy czym ostatnia sesja składa się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału. 

W ramach European Darts Tour odbędą się mistrzostwa w Austrii, Niemczech, Belgii, Czechach, Holandii, Węgrzech, Polsce, Słowacji i Szwajcarii. Rekordzistą w liczbie zwycięstw imprez cyklu European DT jest Michael van Gerwen, który wygrał 38 mistrzostw. 

W ubiegłym sezonie Polska była gospodarzem imprezy Poland Darts Masters, organizowanej w ramach cyklu 2025 World Series of Darts. Turniej w Krakowie rozpocznie się w piątek 20 lutego i potrwa do niedzieli 22 lutego.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?