Do Polski przyjadą największe gwiazdy. I to już za chwilę!

W Krakowie odbędzie się Poland Darts Open, impreza z cyklu European Tour, kontynentalnej rywalizacji w darta. Już wiadomo, że podczas imprezy zobaczymy najlepszych zawodników świata. Wśród nich będzie Luke Littler, aktualny mistrz świata, Luke Humphries, rekordzista w liczbie zwycięstw w konkursach open Michael van Gerwen, Gary Anderson czy Gerwyn Price. Pewny gry w Krakowie jest też Krzysztof Ratajski. Na turnieju wystąpi czwórka Polaków, których wyłonią lokalne kwalifikacje, zaplanowane na 19 lutego (czyli na dzień przed turniejem).

REKLAMA

Zobacz wideo Ratajski namaścił swojego następcę? Łokietek: To jeszcze nie ta skala talentu, ale...

Suma nagród podczas krakowskiego turnieju wyniesie 230 tys. funtów brytyjskich, czyli ponad 1 115 000 zł. Mistrz otrzyma 35 tys. funtów, a finalista 15 tys. Półfinalista dostanie nagrodę w wysokości 10 tys. funtów, ćwierćfinaliści 8 tys., uczestnik 1/16 finału - 5 tys., przegrani w 2. rundzie - 3,5 tys., a przegrani rundy wstępnej - 2 tys.

Turniej European Touru w Krakowie potrwa trzy dni. Każdego dnia odbędą się dwie sesje - popołudniowa i wieczorna. Pierwszego dnia odbywa się pierwsza runda, drugiego – druga runda, a trzeciego – cała reszta, przy czym ostatnia sesja składa się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

W ramach European Darts Tour odbędą się mistrzostwa w Austrii, Niemczech, Belgii, Czechach, Holandii, Węgrzech, Polsce, Słowacji i Szwajcarii. Rekordzistą w liczbie zwycięstw imprez cyklu European DT jest Michael van Gerwen, który wygrał 38 mistrzostw.

W ubiegłym sezonie Polska była gospodarzem imprezy Poland Darts Masters, organizowanej w ramach cyklu 2025 World Series of Darts. Turniej w Krakowie rozpocznie się w piątek 20 lutego i potrwa do niedzieli 22 lutego.