Otwarcie popiera Putina. Dostała zielone światło na igrzyska

W ostatnich miesiącach regularnie pojawiała się dyskusja nt. potencjalnego udziału sportowców z Rosji i Białorusi na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski postanowił dopuścić sportowców z tych krajów, ale tylko w roli zawodników neutralnych. To oznaczało występ sportowców bez barw narodowych i hymnów. Łącznie zobaczymy 20 sportowców z Rosji i Białorusi podczas igrzysk, które lada dzień się rozpoczną. Nie brakuje jednak kontrowersji wokół poszczególnych postaci, które będziemy oglądać w Mediolanie.

Wystąpiła w filmie propagandowym Putina. Teraz może rywalizować na igrzyskach

Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna poinformowała w komunikacie, że Lana Kramarenko otrzymała status neutralnej zawodniczki, przez co może wystąpić w turnieju kwalifikacyjnym do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. To trzykrotna mistrzyni świata juniorek w gimnastyce artystycznej, która w lipcu 2024 r. przeszła operację kolana.

W kwietniu 2025 r. wniosek Kramarenko o status neutralnego sportowca został odrzucony przez FIG, bo gimnastyczka naruszyła kilka zasad neutralności. Chodzi tutaj głównie o fakt, że Kramarenko brała udział w "prokremlowskich koncertach i imprezach", jak pisze serwis obozrevatel.com. Poza tym Kramarenko wzięła udział w propagandowym filmie "Zdrowa Ojczyzna", który został wypuszczony przy okazji urodzin Putina. Ostatnio kryteria uzyskania tego statusu zostały poluzowane, więc Kramarenko ponownie złożyła wniosek.

Poza trzema mistrzostwami świata juniorek Kramarenko jest mistrzynią Europy z 2021 r. w drużynie. Przy okazji mistrzostw Rosji Kramarenko zdobyła złote medale we wszystkich konkurencjach, a podczas igrzysk BRICS (stworzonych przez Rosję) w 2024 r. została mistrzynią w wieloboju i skoku na wstążce.

"Sprawiedliwość zwyciężyła". W Rosji świętują

Rodzina gimnastyczki nie ukrywała swojej radości po tym, jak Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna przyznała status neutralny Kramarence.

- Moi przyjaciele i rodzina gratulują mi, że moja córka właśnie otrzymała status neutralnego sportowca. Najważniejsze, że zdrowie pozwala jej teraz iść dalej. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, bo półtoraroczna przerwa w startach to dosyć długo. Wszystko idzie dobrze, odnieśliśmy sukces. Życzę wszystkim naszym sportowcom wszystkiego najlepszego na zawodach. Sprawiedliwość zwyciężyła - mówił Dmitrij Kramarenko, były bramkarz Dynama Moskwa i CSKA w rozmowie z rosyjską telewizją Match TV.