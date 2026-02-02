Aleksandra Mirosław ogłosiła to ze łzami w oczach. To koniec!

Aleksandra Mirosław przez lata była klasą samą dla siebie we wspinaczce sportowej. Najpierw w pojedynkę, a później z siostrami Kałuckimi - Natalią oraz Aleksandrą - napędzała tę dyscyplinę, bijąc się o najwyższe lokaty przede wszystkim z zawodniczkami z Azji. Świeżo upieczona 32-latka na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku jako jedyna z reprezentantów Polski zdobyła złoty medal, bijąc przy okazji własny rekord świata (6,06 s). Ten i tak już jest nieaktualny, bo został przez nią pobity w 2025 roku na mistrzostwach świata w Saulu (6,03 s). W poniedziałek Ola Mirosław ogłosiła, że najbliższy sezon będzie jej ostatnim w karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Kubica odciska dłoń! Wielka chwila na Gali Mistrzów Sportu

Aleksandra Mirosław po sezonie 2026 kończy karierę

"Dziś są moje 32 urodziny… To dla mnie zawsze czas refleksji. Chciałabym powiedzieć Wam coś ważnego. Sezon 2026 będzie moim ostatnim sezonem w zawodowej karierze. Więcej informacji znajdziecie w filmie poniżej. Dziękuję Wam za te lata wsparcia i… zapraszam do ostatniego tańca!" - napisała na portalu X Aleksandra Mirosław, dołączając wspomniane nagranie.

- Ta idea pojawiła się we mnie wiele lat temu i bardzo długo dojrzewała. Już od dawna wiedziałam, w jaki sposób chcę odejść ze świata sportu w tej roli. Na topie, na moich warunkach, po prostu po swojemu. I dzisiaj ten dzień nadszedł. [...] Chociaż sport nadal pozostanie w moim życiu i będzie niewątpliwie jego ważną częścią, to moja rola się w nim zmieni. Ale opowieść o tym innym razem - mówiła załamującym się głosem.

- Ta dzisiejsza informacja jest przede wszystkim dla was, dla kibiców, którzy byli ze mną przez te wszystkie lata. Teraz przede mną ostatnie miesiące przygotowań i startów. Moje zaangażowanie w pracę, która jest do wykonania i cele się nie zmieniają. Jak zawsze jestem w tym całą sobą - dodała.

- W tym miejscu chciałabym was zaprosić do tego ostatniego rozdziału. W szczególności do Krakowa, w pierwszy weekend lipca, gdzie po raz ostatni... - tu nastąpiło cięcie. Wzruszona zawodniczka musiała przerwać, by najpewniej się nie rozkleić. Po chwili kontynuowała. - Gdzie po raz ostatni wystartuję w Pucharze Świata. Nie wiem, jak zakończy się ten etap. Zrobię oczywiście wszystko, aby zakończyć go w najlepszy możliwy dla mnie sposób, najlepiej jak potrafię. Na podsumowanie przyjdzie jeszcze pora. Dziś chcę wam po prostu podziękować i zaprosić do ostatniego wspólnego tańca - zakończyła ze łzami w oczach.

Wtedy Mirosław rozpocznie ostatni sezon

Najważniejszą imprezą w tym sezonie będą mistrzostwa Europy. Kibice w Polsce będą mogli pożegnać Aleksandrę Mirosław w dniach 3-5 lipca w Krakowie. Sezon dla specjalistów od wspinania na czas rozpocznie się w dniach 28-31 marca w Madrycie.