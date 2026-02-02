Wielki sukces drużyny Lewandowskiego. Najlepszy wynik w historii

Lewandowski oraz jego żona znani są z promowania aktywnego i zdrowego stylu życia. Anna od lat jest jedną z najbardziej znanych instruktorek fitness w Polsce, ponadto ma własne programy żywieniowe czy linie zdrowych produktów. Ale aktywność Roberta także nie ogranicza się tylko do jego zawodu. Polak interesuje się m.in. padlem. I to na tyle mocno, że w 2023 roku założył drużynę RL9 Team, która wystąpiła w turnieju Hexagon Cup.

Zespół Lewandowskiego zajął trzecie miejsce

Hexagon Cup to zawody o niewielkiej tradycji, ale sporym prestiżu ze względu na swój model biznesowy, gdyż właścicielami zespołów są gwiazdy sportu i showbiznesu. W tym roku o triumf walczyły m.in. zespoły należące do Rafy Nadala, Andy'ego Murraya i Anthony'ego Joshuy, aktorki Evy Longorii czy kierowcy Formuły 1 Pierre'a Gasly'ego.

Drużyna, której właścicielem jest Lewandowski, może uznać tegoroczną edycję zawodów za sukces, gdyż zajęła w niej trzecie miejsce, o które grała z zespołem Bella Puerto Rico. Pierwszym meczem była gra kobiet, w której RL9 Team reprezentowały Ari Sanchez i Andrea Ustero, a za rywalki miały Beę Gonzalez i Beę Calderę.

Jak poinformowała hiszpańska "Marca", mecz stał na najwyższym poziomie, choć wynik 6:4, 6:2 wyraźnie pokazał wyższość zawodniczek z ekipy Lewandowskiego.

Kolejnym, jak się okazało, ostatnim spotkaniem, była rywalizacja mężczyzn, w którym Agustin Tapia i Jon Sanz zmierzyli się z parą Arturo Coello - Edu Alonso. Spotkanie miało dodatkowy smaczek, gdyż Tapia i Coello byli najwyżej rozstawionymi zawodnikami turnieju. Ostatecznie, tu górą także był RL9 Team, który podobnie jak w rywalizacji kobiet wygrał 6:4, 6:2.

Kolejna wygrana i wynik 2:0 oznaczały, że nie było już sensu rozgrywania meczu Next Gen, gdyż nawet wygrana Belli Puerto Rico nie dałaby temu zespołowi ostatecznego triumfu.