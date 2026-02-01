Pięć dni temu przeszedł operację. Nie żyje legenda sportów walki

Miller to dowód, że można odnaleźć swoje miejsce na ziemi wszędzie i w każdym zawodzie. Urodził się w 1969 roku, jako członek rodziny wojskowej stacjonującej w Tokio. Dorastał jednak już w St. Louis, w stanie Missouri, gdzie szybko złapał bakcyla do sportów walki. Najlepiej szło mu w zapasach. W szkole średniej zyskał przydomek "Sentoryu Henri", który towarzyszył mu potem przez kilkadziesiąt lat.

Nie żyje Henry Miller

Po zakończeniu edukacji szkolnej Amerykanin wyjechał tam, gdzie na dobrą sprawę przyszedł na świat. W Japonii rozpoczął treningi sumo. Początkowo przy wzroście 175 cm wzrostu ważył 93 kilogramy, ale z czasem jego waga rosła, tak jak i pozycja w środowisku. W pewnym momencie wnosił na arenę pojedynków aż 136 kilogramów. Był też częścią prestiżowego rankingu maegashira.

Na przestrzeni lat Miller miał liczne kontuzje, ale to nie przeszkodziło mu w staniu się jednym z najlepszych zagranicznych zawodników japońskiego sumo. Karierę zakończył w 2003 roku, jednak nie zamierzał kompletnie rozstawać się ze sportem. Dołączył do organizacji mieszanych sztuk walki, Pride FC, która miała wówczas swój szczyt popularności. Tam stoczył pięć walk.

W ostatnich latach Miller miał poważne problemy zdrowotne. Zmagał się z sarkoidozą, chorobą wymagającą przeszczepu płuc. Swoje postępy w walce o powrót do pełnej sprawności relacjonował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zmarł pięć dni po przeprowadzonej operacji, w wieku 56 lat. Środowisko sportów walki i sumo pogrążyło się w żałobie, a Miller jest pozytywnie wspominany nie tylko przez fanów, ale rywali z aren sportowych.