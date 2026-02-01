O wyczynie polskiego olimpijczyka mówił cały kraj. Teraz kończy karierę

Tadeusz Michalik ostatnią walkę stoczył podczas finału 96. mistrzostw Polski w stylu klasycznym. Przegrał z utalentowanym Yassinem Ben Labedem. Po pojedynku Michalik zostawił swoje buty na macie, czym symbolicznie zakończył piękną karierę.

Michalikowie wywalczyli dla Polski dwa medale olimpijskie

Największym sukcesem Michalika był oczywiście brąz mistrzostw olimpijskich w Tokio (rok 2021). W półfinale zmagań w stylu klasycznym (do 97 kg) uległ późniejszemu mistrzowi - Musie Jewłojewowi. W decydującym starciu pokonał natomiast Węgra Aleksa Szoke, a samego zawodnika, na co dzień niezwykle skromnego, poznała cała Polska.

Zapaśnik został później odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dla rodziny Michalików medal z Tokio miał podwójną wartość.

Wszystko dlatego, że jego siostra Monika Michalik jest również zapaśniczką oraz brązową medalistką Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016 w kategorii 63 kg w stylu wolnym. Była zatem kontynuacja sukcesów.

Michalik potrafił dominować na własnym podwórku

Jeśli chodzi o Tadeusza Michalika, to zapaśnik poza krążkiem olimpijskim ma w swojej kolekcji również brąz mistrzostw Europy (Ryga 2016), mistrzostw świata wojskowych (Teheran 2021) oraz akademickich mistrzostw świata (Percz 2014).

Na arenie krajowej szybko dał się poznać jako wyśmienity zawodnik. W wieku 21 lat po raz pierwszy został mistrzem Polski. Miało to miejsce w 2012 roku. Później na szczycie był jeszcze pięciokrotnie - ostatni raz sięgnął po złoto trzy lata temu. Do tego dołożył po cztery srebrne i cztery brązowe krążki.

"Dziękujemy, Tadeusz Michalik. Za lata walki, emocje i dumę, którą dawałeś polskim zapasom. Symboliczne zostawienie butów na macie w Janowie Lubelskim to koniec kariery, ale Twoje miejsce w historii polskich zapasów pozostaje na zawsze. Szacunek i wdzięczność" - napisał w swoich mediach społecznościowych Polski Związek Zapaśniczy.