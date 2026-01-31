Oburzenie w Ukrainie. Świętował wraz z Rosjaninem. Oto co go spotkało

Do zdarzenia doszło podczas turnieju w grze "Counter-Strike 2" w ramach Inter Extreme Masters Kraków 2026. Ukraiński gracz Ołeksandr Kostylew, pseud. "s1mple", uścisnął dłoń siedzącego obok Denisa Szaripowa, pseud. "electronic". Razem cieszyli się ze zwycięstwa swojej ekipy, BC.Game Esports, w meczu z drużyną Legacy 2:0.

Ukrainiec cieszył się razem z Rosjaninem. Jedno zdjęcie wywołało masowe oburzenie

Biorąc pod uwagę wojnę Rosji z Ukrainą, w trakcie której Rosjanie dokonują zbrodni wojennych i starają się spowodować katastrofę humanitarną w Kijowie, moment wspólnej radości obu graczy "CS-a" wywołał oburzenie. W szczególności wściekłości nie kryli Ukraińcy. Byli w szoku po tym, co zrobił Kostylew, uznawany za jednego z najlepszych graczy tej popularnej strzelanki.

Kostylew był powszechnie krytykowany. Jak opisuje portal obozrevatel.com, ukraińscy fani esportu apelowali, by nie dogadywał się z graczami z Rosji, nawet jeśli są w jego zespole. Uważają też, że powinien zabrać twardsze stanowisko ws. wojny i relacji z Rosją.

Atmosferę oburzenia podkręca też fakt, że na koszulkach obu graczy były flagi ich państw. Dlatego ten gest może być też odbierany jako przyjazne nastawienie Kostylewa do Rosjan.

Relacja między Kostylewem a Szaripowem ma być bardzo dobra, wcześniej grali razem w drużynie Natus Vincere, znają się dobrze od lat. To dziś nie podoba się fanom "s1mple'a". Moment wspólnej radości graczy stał się też obiektem drwin i memów.

Portal obozrevatel.com przytoczył też jeden dość mocny komentarz ukraińskiego kibica, który znaleziono w mediach społecznościowych. "To zdjęcie wywołało u mnie mdłości. Dla tych, którzy nie wiedzą - matka tego faceta (Kostylewa -red.) siedzi w Kijowie bez światła i ogrzewania, podczas gdy jego syn bawi się komputerem, pisząc po rosyjsku" - czytamy.

W świecie sportu Rosjanie są albo zawieszeni, albo rywalizują jako zawodnicy neutralni, choć coraz więcej federacji (głównie w niszowych sportach) przywraca rosyjskie symbole narodowe na arenę międzynarodową. W esporcie rosyjska flaga nie została wykluczona.

Faza finałowa IEM w Krakowie odbędzie się w dniach 6-8 lutego w Tauron Arenie.