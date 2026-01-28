Burza przed igrzyskami! Identyfikuje się jako mężczyzna, powalczy z kobietami

Elis Lundholm będzie reprezentował Szwecję w narciarstwie dowolnym, a dokładniej jeździe po muldach. Ta konkurencja polega na przejeździe zawodnika przez 250-metrowy stok pokryty muldami, czyli śnieżnymi garbami, w jak najkrótszym czasie. Na trasie zjazdu znajdują się dwie skocznie, na których zawodnik wybija się i wykonuje w powietrzu ewolucje. Temat startu Lundholm w tej dyscyplinie szybko stał się tematem zainteresowania mediów i kibiców.

Kontrowersje przed igrzyskami. Identyfikuje się jako mężczyzna, startuje z kobietami

Wszystko dlatego, że Elis Lundholm identyfikuje się jako mężczyzna, a wystartuje w kategorii kobiecej. FIS, międzynarodowa federacja narciarska, wciąż informuje na stronie, że Lundholm jest kobietą. Lundholm urodził się 10 lipca 2002 roku i został uznany za dziewczynkę.

– Mam szczęście, że spotkałem się z dobrym przyjęciem. Wiem, że mogą być różne reakcje, ale robię swoje. Zawsze marzyłem o wyjeździe na igrzyska olimpijskie, to niesamowite uczucie. Nie mogłem w to uwierzyć, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy – mówi Elis Lundholm, cytowany przez "Aftonbladet", który już od kilku lat określa się jako mężczyzna, ale będzie startował w kategorii kobiet.

Szwedzki portal "Aftonbladet" informuje, że "23-letni Elis Lundholm z Värmdö nie przeszedł żadnej procedury lub operacji zmieniającego płeć. W tym sezonie wystąpił w czterech startach Pucharu Świata Kobiet i zajął ostatecznie 18. miejsce, co jest jego najlepszym wynikiem".

– Rywalizacja w kategorii kobiet poszła dobrze. Jestem tam na tych samych warunkach co wszyscy inni i wszyscy są z tego zadowoleni – mówi Elis Lundholm.

Według dyrektora sportowego SOK, Fredrika Joulamo, Elis Lundholm został wybrany do reprezentacji olimpijskiej na podstawie kryteriów przyszłości. – Ważne jest, aby sport miał miejsce dla każdego, a rywalizacja odbywała się na uczciwych zasadach. Elis spełnił wymagania, aby reprezentować Szwecję we Włoszech i mamy nadzieję, że w przyszłości Elis będzie organizował kolejne igrzyska olimpijskie dla Szwecji – mówi Fredrik Joulamo.