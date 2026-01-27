Rosjanka stanęła na podium z Ukrainkami. Oto jak ją potraktowały

Na zawodach tanecznych rangi mistrzowskich tancerze i tancerski z Rosji nie mogą startować pod własną flagą, występują jako zawodnicy neutralni. Ksenia Ustinowa, która została mistrzynią świata w pole dance, nie mogła wnieść rosyjskiej flagi na podium. Pojawiły się za to dwie flagi Ukrainy, wniesione przez Ewelinę Borzenko i Sofię Gołoborodko. Obie zebrały łączną notę za swoje programy o niecałe dwa punkty mniejszą od Ustinowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Kubica odciska dłoń! Wielka chwila na Gali Mistrzów Sportu

Rosjanka poczuła się sprowokowana przez Ukrainki. "Jestem rozczarowana"

Zdaniem mistrzyni świata z Rosji zachowanie jej rywalek z Ukrainy było prowokacją, która całkowicie przyćmiła jej występ i sukces. Ubolewa, że jej popularność wzrosła nie względu na umiejętności taneczne, ale z powodu zachowania Ukrainek.

- To naprawdę rozczarowujące, że rywalizujemy bez flagi, bo bardzo kocham swój kraj i chcę pokazać, skąd pochodzą tak silni sportowcy. Jestem naprawdę rozczarowana, że moja popularność nie wzięła się z wygranej, ale z tak prowokacyjnego zdjęcia z dwiema ukraińskimi tancerkami - narzekała Kesnia Ustinowa w rozmowie z portalem sport24.ru.

Warto dodać, że Ustinowa, publikując posta z mistrzostw, dała jako pierwsze zdjęcie z podium, na którym obie Ukrainki dumnie trzymają swoje flagi.

Ustinowa przyznała, że nie rozmawiała z Borzenko i Gołoborodko ani przed zawodami, ani po nich. Nie mogła z nimi zamienić słowa, ponieważ miał być odgórnie nałożony przez POSA (Pole Sports & Arts World Federation) zakaz rozmów rosyjskich tancerek z ukraińskimi.

- Komunikujemy się normalnie ze sportowcami ze wszystkich krajów. Po prostu ukraińska drużyna ma zakaz jakiejkolwiek interakcji z nami, uścisku dłoni, przytulania, rozmowy, a nawet patrzenia na nas, więc w ogóle się z nimi nie kontaktujemy. Ludzie z innych krajów gratulują nam zupełnie normalnie. Oczywiście cieszę się ze zwycięstwa, ale oczywiście, kiedy rozwinięto flagi, poczułem presję - przyznała.

Mistrzostwa świata, na których triumfowała Ustinowa, odbyły się w grudniu tego roku. Rosjanka przyznała, że triumf to dla niej spełnienie marzeń. Miała zadebiutować na imprezie w 2022 r., wywalczyła kwalifikację, ale z powodu zawieszenia Rosji za napaść na Ukrainę. Ustinowa ubiegała się o start w 2023 r. jako zawodniczka neutralna, ale nie dostała wizy do Szwecji. Wyznała, że mimo sytuacji nie myślała o zmianie obywatelstwa.

- Nigdy nie myślałam o rezygnacji, ponieważ motywuje mnie rywalizacja w Rosji i dla Rosji. Mamy bardzo silnych sportowców. Wiedziałam, że dam radę pojechać na mistrzostwa, ciężko na to pracowałam i byłam zmotywowana - mówiła.

Zobacz też: Wszystko jasne! To tam Robert Kubica będzie jeździł w tym sezonie

Ustinowa ma na koncie mistrzostwo świata w sportowej odmianie pole dance (2025) i dwa tytuły mistrzowskie w odmianie artystycznej (2024 i 2025).