Powrót na stronę główną

Rosjanka stanęła na podium z Ukrainkami. Oto jak ją potraktowały

Rosyjskie media przeżywają wydarzenia z ostatnich mistrzostw świata w pole dance. Triumfowała Rosjanka Ksenia Ustinowa. Na podium stanęły także dwie reprezentantki Ukrainy. Atmosfera podczas ceremonii medalowej mogła być zatem dość napięta. Rosyjska tancerka narzekała później na zachowanie rywalek na podium.
Ksenia Ustinowa, mistrzyni świata w pole dance (w środku), narzekała na zachowanie na podium rywalek z Ukrainy, Eweliny Borzenko i Sofii Gołoborodko
https://www.instagram.com/p/DShYTKijuRA/ (Screen)

Na zawodach tanecznych rangi mistrzowskich tancerze i tancerski z Rosji nie mogą startować pod własną flagą, występują jako zawodnicy neutralni. Ksenia Ustinowa, która została mistrzynią świata w pole dance, nie mogła wnieść rosyjskiej flagi na podium. Pojawiły się za to dwie flagi Ukrainy, wniesione przez Ewelinę Borzenko i Sofię Gołoborodko. Obie zebrały łączną notę za swoje programy o niecałe dwa punkty mniejszą od Ustinowej.

Zobacz wideo Robert Kubica odciska dłoń! Wielka chwila na Gali Mistrzów Sportu

Rosjanka poczuła się sprowokowana przez Ukrainki. "Jestem rozczarowana"

Zdaniem mistrzyni świata z Rosji zachowanie jej rywalek z Ukrainy było prowokacją, która całkowicie przyćmiła jej występ i sukces. Ubolewa, że jej popularność wzrosła nie względu na umiejętności taneczne, ale z powodu zachowania Ukrainek.

- To naprawdę rozczarowujące, że rywalizujemy bez flagi, bo bardzo kocham swój kraj i chcę pokazać, skąd pochodzą tak silni sportowcy. Jestem naprawdę rozczarowana, że moja popularność nie wzięła się z wygranej, ale z tak prowokacyjnego zdjęcia z dwiema ukraińskimi tancerkami - narzekała Kesnia Ustinowa w rozmowie z portalem sport24.ru.

Warto dodać, że Ustinowa, publikując posta z mistrzostw, dała jako pierwsze zdjęcie z podium, na którym obie Ukrainki dumnie trzymają swoje flagi.

 

Ustinowa przyznała, że nie rozmawiała z Borzenko i Gołoborodko ani przed zawodami, ani po nich. Nie mogła z nimi zamienić słowa, ponieważ miał być odgórnie nałożony przez POSA (Pole Sports & Arts World Federation) zakaz rozmów rosyjskich tancerek z ukraińskimi.

- Komunikujemy się normalnie ze sportowcami ze wszystkich krajów. Po prostu ukraińska drużyna ma zakaz jakiejkolwiek interakcji z nami, uścisku dłoni, przytulania, rozmowy, a nawet patrzenia na nas, więc w ogóle się z nimi nie kontaktujemy. Ludzie z innych krajów gratulują nam zupełnie normalnie. Oczywiście cieszę się ze zwycięstwa, ale oczywiście, kiedy rozwinięto flagi, poczułem presję - przyznała.

Mistrzostwa świata, na których triumfowała Ustinowa, odbyły się w grudniu tego roku. Rosjanka przyznała, że triumf to dla niej spełnienie marzeń. Miała zadebiutować na imprezie w 2022 r., wywalczyła kwalifikację, ale z powodu zawieszenia Rosji za napaść na Ukrainę. Ustinowa ubiegała się o start w 2023 r. jako zawodniczka neutralna, ale nie dostała wizy do Szwecji. Wyznała, że mimo sytuacji nie myślała o zmianie obywatelstwa.

- Nigdy nie myślałam o rezygnacji, ponieważ motywuje mnie rywalizacja w Rosji i dla Rosji. Mamy bardzo silnych sportowców. Wiedziałam, że dam radę pojechać na mistrzostwa, ciężko na to pracowałam i byłam zmotywowana - mówiła.

Zobacz też: Wszystko jasne! To tam Robert Kubica będzie jeździł w tym sezonie

Ustinowa ma na koncie mistrzostwo świata w sportowej odmianie pole dance (2025) i dwa tytuły mistrzowskie w odmianie artystycznej (2024 i 2025).

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe