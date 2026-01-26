Gortat bez hamulców o tym, co się teraz dzieje w USA. "Gestapowskie barany"

Do pierwszej strzelaniny doszło 7 stycznia. Agent Jonathan Ross z bliskiej odległości zastrzelił 37-letnią Renee Nicole Good, która próbowała odjechać swoim samochodem z miejsca interwencji. 17 dni później funkcjonariusze ICE z zimną krwią na ulicy zabili rówieśnika kobiety, Alexa Prettiego, który protestował przeciwko ostatniej brutalności służb.
"Oba te przypadki są bardzo podobne: życie agentów nie było zagrożone, Good nie próbowała staranować oficera, który strzelił jej w głowę, Pretti, owszem, miał przy sobie legalnie posiadaną broń, ale zanim został zastrzelony, została mu ona odebrana. Identyczna jest również reakcja Białego Domu, który wbrew faktom kłamie i z ofiar czyni sprawców, a ze sprawców – ofiary" - komentował na łamach portalu wyborcza.pl Michał Olszewski.
Wydarzenia z Minnesoty są komentowane przez media na całym świecie, a nagrania z obu zabójstw publikowane w mediach społecznościowych budzą wielkie emocje wśród internautów. W sobotę burzę w Polsce wywołał wpis Dominika Tarczyńskiego: "Dobra robota, ICE! FAFO" - napisał europoseł Prawa i Sprawiedliwości. "FAFO" to akronim wulgarnego zwrotu, który w rozwinięciu oznacza "F**k Around and Find Out", będący ostrzeżeniem przed negatywnymi skutkami nierozważnego zachowania. Stanowczy, choć odmiennie, był też Marcin Gortat.
"Mordercy, nic więcej! Banda gestapowskich baranów w maskach" - napisał były koszykarz NBA na portalu X.
Marcin Gortat grał w najlepszej koszykarskiej lidze w latach 2008-2019. Występował w Orlando Magic, z którym w 2009 roku wywalczył wicemistrzostwo NBA, Phoenix Suns, Washington Wizards oraz Los Angeles Clippers.