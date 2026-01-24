Kolejna skandaliczna decyzja ws. Rosjan! Putin może się cieszyć

W lutym 2022 roku rosyjscy i białoruscy sportowcy zostali zawieszeni w rozgrywkach międzynarodowych. To pokłosie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Teraz jednak kolejne federacje coraz chętniej przywracają im możliwość startów - szczególnie jeśli chodzi o juniorów.

W grudniu MKOl ogłosił ws. Rosjan. Teraz wracają do rywalizacji w kolejnej dyscyplinie

W grudniu liderzy MKOl, przedstawiciele narodowych komitetów olimpijskich oraz innych kluczowych organizacji sportowych wystosowali komunikat odnośnie do decyzji o udziale w zawodach sportowców bez względu na przesłanki polityczne. Podkreślono, że wszyscy sportowcy mają fundamentalne prawo do uprawiania sportu i dostępu do niego bez jakiejkolwiek ingerencji czy nacisków ze strony rządów poszczególnych państw bądź organizacji politycznych. Zasada ta wynika z Karty Olimpijskiej.

Tym samym uznano, że podczas Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Dakarze, rosyjscy i białoruscy sportowcy nie będą ograniczani w żaden sposób. Szczyt Olimpijski uznał, że młodzi sportowcy nie powinni ponosić odpowiedzialności za działania swoich rządów.

MKOl odniósł się także do kwestii symboli narodowych Rosji oraz Białorusi. Podczas Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich sportowcy z obu państw będą mogli wystartować pod flagą swojego państwa - zarówno w zawodach indywidualnych, jak i drużynowych. Ponadto w przypadku zwycięstwa zawodnika legitymującego się obywatelstwem rosyjskim lub białoruskim wybrzmi hymn danego kraju.

W piątek 23 stycznia do organizacji zezwalających Rosjanom i Białorusinom na starty z użyciem symboli narodowych dołączyła Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów (IWF). Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, "zasada ta wejdzie w życie podczas nadchodzącej edycji MŚ juniorów, które odbędą się w dniach 2-8 maja w egipskiej Ismailii oraz młodzieżowych MŚ, które odbędą się w dniach 5-11 lipca w kolumbijskim Cali".

Przepisy IWF jasno określają kategorie wiekowe. Młodzieżowcy to zawodnicy w wieku 13-17 lat. Wiek juniorów z kolei wynosi 15-20 lat. Jak podkreśla IWF, decyzja wynika ze wspomnianych wyżej postanowień MKOl podjętych podczas Szczytu Olimpijskiego z dnia 11 grudnia 2025 roku.

