Po napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, rosyjscy i białoruscy sportowcy zostali zawieszeni w rozgrywkach międzynarodowych. Teraz niektórzy wracają do rywalizacji, gdyż w grudniu 2025 r. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) stwierdził, że zawieszenie ich w zawodach organizowanych przez FIS było niezgodne z prawem.

To pozwoliło na uzyskanie statusu sportowców neutralnych przez Daniła Sadrejewa czy Michaiła Nazarowa, którzy jednak nie zostali wpuszczeni do Polski na zawody Pucharu Świata w Zakopanem. Podobnie uczyniono w kwestii siatkarki Ariny Fiedorowcewej, która reprezentuje Fenerbahce.

Takie podejście Polaków do kwestii zapewnienia dostępu wizowego dla Rosjan i Białorusinów spowodowało, że nasz kraj został pozbawiony organizacji mistrzostw Europy do lat 23 i juniorów w podnoszeniu ciężarów.

Estonia podzieliła los Polski. "Wystarczy podpisać oświadczenie"

Teraz taka sama kara spotkała Estonię, która przygotowywała się do zorganizowania latem tego roku w Talinnie ME w szermierce. Estoński "Ohtulet" pisze o przeniesieniu zawodów do Francji, choć jeszcze nie wiadomo, w którym mieście. Jedno jest pewne - decyzję podjęto ze względu na Rosjan i Białorusinów.

Jak przypomina rosyjski "AIF", Międzynarodowa Federacja Szermiercza (FIE) już wcześniej pozwoliła juniorom z tych państw uczestniczyć w międzynarodowych zawodach pod ich flagą i hymnem.

- Wcześniej obowiązywała weryfikacja. Sportowcom nie wolno było być powiązanym z władzami państwa. Teraz wystarczy podpisać oświadczenie, że jesteś przeciwny wojnie. Zasadniczo możesz być oficerem wojskowym i powiedzieć, że jest się przeciwko. To wystarczy - mówił pod koniec ubiegłego roku wyraźnie rozczarowany sekretarz generalny estońskiej federacji, Aivar Paalberg na łamach "Ohtulet".

- Decyzja została podjęta 14 stycznia. Nas poinformowano dziś (23 stycznia - red.) - dodał Paalberg i ujawnił, że w grudniu w Estonii zjawili się prezydent Europejskiej Federacji Szermierczej (EFC) Pascal Tesch i sekretarz generalny EFC Jacek Słupski, którzy wydali ostateczną opinię.

- W wyniku tej wizyty otrzymaliśmy informacje zwrotne od Inspektoratu, że spełniliśmy wszystkie wymagania. Poza tym jednym - powiedział Estończyk.

