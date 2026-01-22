Powrót na stronę główną

Sensacyjny przełom! Biznesmen przyznał się do winy ws. zlecenia zabójstwa

Ważne wiadomości z Rosji. Siergiej Lipatow przyznał się do winy ws. zlecenia dokonania zabójstwa. Biznesmen był przewodniczącym rady dyrektorów Lokomotiwu w latach 2002-2010. Miał zlecić morderstwo dwóch wysoko postawionych postaci.
Siergiej Lipatow
Screenshot: https://x.com/sovsport/status/930850993557950465

Siergiej Lipatow to rosyjski biznesmen, który przez lata pełnił funkcję przewodniczącego dyrektorów moskiewskiego oddziału Lokomotiwu. Klub posiada sekcje m.in. piłkarską i koszykarską. Lipatow stał na czele przedsiębiorstwa w latach 2002-2010.

Zobacz wideo Dlaczego ukraińscy komentatorzy popierają Trumpa w sprawie Wenezueli?

Lipatow przyznał się do winy ws. zlecenia dokonania zabójstwa

Według informacji agencji TASS Lipatow miał przyznać się do winy w sprawie zabójstwa na zlecenie. To nie pierwsze problemy byłego prezesa Lokomotiwu. Wcześniej mężczyzna był objęty śledztwem w sprawie karnej dotyczącej morderstwa miliardera Walerija Cimbajewa. 

Lipatow miał działać w porozumieniu z byłym oficerem MSW Aleksiejem Czebotariewem, byłym wojskowym Pawłem Christiewem, byłym oficerem V Wydziału Obwodowej Dyrekcji ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Leonidem Rakogonem oraz Olegiem Michalewem.

- Tak, całkowicie przyznaję się do winy – odpowiedział oskarżony na pytanie sędziego, według informacji agencji TASS. 

Zobacz też: Jadł 15 posiłków dziennie. Oto co się z nim stało

Według śledczych wszystkie wymienione osoby miały otrzymać od biznesmena pieniądze za zabójstwo dyrektora kancelarii prawnej Inyurkonsalt oraz doradcy szefa Ministerstwa Kolei Rosji Aleksandra Fominowa.

Oprócz funkcji kierowniczej w Lokomotivie Siergiej Lipatow pełnił funkcję przewodniczącego rady dyrektorów Transtelecomu był również współwłaścicielem Mezhtrustbanku. 

Lokomotiw to jeden z najbardziej utytułowanych klubów sportowych w Rosji. Sekcja piłkarska w czasach Lipatowa dwukrotnie zdobywała mistrzostwo kraju. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...