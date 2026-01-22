Jadł 15 posiłków dziennie. Oto co się z nim stało

W Polsce nie brakowało postaci związanych z kulturystyką. W tym przypadku warto wymienić np. Karola Milewskiego, Michała Karmowskiego czy Roberta Burneikę. Ten ostatni, znany także pod pseudonimem "Hardkorowy Koksu", rozpromował znane hasło "nie ma lipy". W 2022 r. Burneika pojawił się w Kanale Sportowym, gdzie ujawnił, że promował sprzedaż "elektywnych modulatorów receptorów androgennych", które są środkiem dopingującym i są zakazane w sporcie. Sprawą zainteresowała się Polska Agencja Antydopingowa. Na świecie jest jednak wielu popularniejszych kulturystów.

Piana jadł 15 posiłków dziennie. "Będziesz spalać więcej kalorii"

Przez blisko 30 lat swojej kariery kulturystycznej Piana przyjmował sterydy, ale też sporo jadł. Kiedy ważył 130 kg i chciał przytyć kolejne 10 kg, to najpierw jadł cztery posiłki dziennie, a potem jadł aż piętnaście posiłków. Piana potrafił spożywać aż osiem tys. kalorii dziennie.

- Zalecam spożywanie tylu kalorii i ćwiczenia przez 2,5 godziny, w tym godzinę cardio. Będziesz spalać wtedy więcej kalorii, a Twoje ciało na pewno będzie rosło. Nie istnieje coś takiego, jak przetrenowanie. Albo nie śpisz wystarczająco długo, albo nie dostarczasz wystarczającej ilości składników odżywczych. - tłumaczył kulturysta, cytowany przez portal championat.com.

Piana też bardzo otwarcie mówił o przyjmowaniu sterydów.

- Wiesz co? Jeśli chcesz zostać profesjonalnym kulturystą, to pewnie będziesz zmuszony do brania sterydów. Nie będzie innych opcji. Startowałem w zawodach i w pewnym momencie musiałem podjąć decyzję: albo odpadam z rywalizacji, albo biorę sterydy. I wskoczyłem na ten wózek. Jeśli masz wybór między braniem sterydów a pozostaniem naturalnym, pozostań naturalny. Nie ma powodu, by brać sterydy, bo w ten sposób szkodzisz sobie i swojemu organizmowi. Ale zawodowi kulturyści nie mają takiego wyboru - opowiadał Amerykanin.

Oto co stało się z Pianą. Tragiczne okoliczności

Piana zmarł 25 sierpnia 2017 r. po tym, jak przez kilka dni znajdował się w śpiączce farmakologicznej. Amerykańskie media wówczas podawały, że Piana doznał ciężkiego udaru mózgu, a do całego zdarzenia doszło w jego mieszkaniu, gdy jego żona strzygła mu włosy. W domu Piany znaleziono narkotyki, a także słomkę i kartę kredytową.

"Z sekcji zwłok wyszło, że Piana miał dwa razy większe serce i wątrobę od innych ludzi. "Piana miał miażdżycę tętnic wieńcowych, przeciążoną tarczycę i nerki i mikroropnie w płucach. Z nieznanych przyczyn nie przeprowadzono badań toksykologicznych. Dokładna przyczyna śmierci Piany pozostaje nieznana" - napisał championat.com.