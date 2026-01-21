Jest reakcja rządu Tuska na to, co zrobił Nawrocki. "Jak można było?"

Tegoroczna Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców odbyła się 10 stycznia. Nawrocki chętnie pojawił się pod Jasną Górą, tym samym pokazując, że nie zapomniał o swoich kibicowskich korzeniach. Obecny prezydent jest wielkim fanem Lechii Gdańsk, w przeszłości był nawet aktywnie zaangażowany w ruch kibicowski tego klubu.

Ministra rządu Tuska grzmi. "Chciałabym, żeby prezydent nie obracał się w środowiskach kryminalnych"

Głos w sprawie zabrała Barbara Nowacka, ministra edukacji w rządzie Donalda Tuska.

- Ja się zastanawiam, kto namówił prezydenta, żeby tam poszedł. Jak można było dopuścić do tego, żeby prezydent ściskał się z ewidentnym przestępcą z tego środowiska. Czy ja bym chciała, żeby prezydent nie obracał się w środowiskach kryminalnych? Tak, bardzo bym chciała. Bardzo tego życzę panu prezydentowi - powiedziała Nowacka w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia ZET.

Dokładnie chodzi o postać Tomasza P. pseud. "Dragon", z którym Nawrocki wymienił serdeczny uścisk. Nagranie z tego momentu zniknęło z profilu Kancelarii Prezydenta.

"[Dragon] Jest przywódcą gangu kiboli Jagiellonii Białystok, znanym i kojarzonym przez zagorzałych sympatyków innych klubów. P. był wielokrotnie skazany za różnego rodzaju przestępstwa. W ciągu ostatnich kilkunastu lat "Dragon" był karany m.in. za napaść z użyciem broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu na funkcjonariusza publicznego i za podżeganie do napadu. Zastraszał też świadków innego napadu. Podczas wyjazdowych meczów Jagiellonii popełniał liczne wykroczenia" - napisał dziennikarz Sport.pl, Marcin Jaz.

50-latka wygłosiła powyższe słowa po tym, jak Rymanowski zapytał ją o post dodany z oficjalnego konta Koalicji Obywatelskiej. Na grafice widniał wizerunek Nawrockiego w rękawicach bokserskich, a obrazek podpisany był zdaniem "Polska potrzebuje Prezydenta, a nie #PrezydentKiboli". Rymanowski zapytał rozmówczynię, czy wpis jej partii nie jest dobrym przykładem na mowę nienawiści, którą KO chce cenzurować w internecie.

- Chyba używamy za często pojęcia: mowa nienawiści. [...] Bardzo mi się nie podobało to, co się działo na Jasnej Górze. Z dwóch powodów. Mówię to jako osoba niewierząca. Jasna Góra dla wielu osób jest symboliczna, ważna. Urządzanie tam okrzyków: "Czołem kibice", propagowanie, wspieranie środowiska, które w każdym spokojnym, przyzwoitym człowieku, często budzi, a szczególnie te grupy skryminalizowane, niechęć i odrazę - tłumaczyła Nowacka.