Polacy ocenili wybór Sportowca Roku. Jedna decyzja podzieliła fanów

Po Gali Mistrzów Sportu dyskusja nie ucichła nawet na chwilę. Tekst o zwycięstwie Klaudii Zwolińskiej i komentarzu Zbigniewa Bońka szybko przyciągnął uwagę czytelników, którzy chętnie dzielili się swoimi opiniami w sondzie zamieszczonej pod artykułem. Głosy czytelników dobrze oddają skalę podziału zdań wśród kibiców w całej Polsce. Sondę, której wyniki opisujemy, znajdziesz TUTAJ.

Większość nie ma wątpliwości co do wyboru. Wynik sondy zaskakuje skalą poparcia

Najwięcej osób uznało, że Klaudia Zwolińska faktycznie zasłużyła na tytuł najlepszego sportowca Polski w 2025 roku. Aż 65,83 proc. głosujących uznało, że werdykt plebiscytu był słuszny, co daje wyraźny sygnał poparcia dla sukcesów kajakarki górskiej (wynik z dnia 20.01.2026, 9859 odpowiedzi). Dwa złote i jeden brązowy medal mistrzostw świata zrobiły na czytelnikach duże wrażenie i dla wielu okazały się argumentem rozstrzygającym. To także sygnał, że coraz częściej doceniane są sukcesy osiągane poza najbardziej medialnymi dyscyplinami. Triumf Zwolińskiej odebrano jako powiew świeżości i dowód na to, że plebiscyt nie musi być zdominowany przez te same nazwiska.

Spora grupa jest przeciwna. Iga Świątek wciąż ma silne wsparcie

Nie wszyscy jednak podzielają entuzjazm większości. 22,54 proc. uczestników sondy zaznaczyło odpowiedź "nie", jasno dając do zrozumienia, że ich zdaniem tytuł powinien trafić w inne ręce. W wielu opiniach pojawia się przekonanie, że to Iga Świątek była naturalną faworytką, a jej brak na pierwszym miejscu trudno zaakceptować. Grupa popierająca tenisistkę zwraca uwagę na rangę tenisa i globalny zasięg sukcesów liderki światowego rankingu. Dla tych osób prestiż dyscypliny oraz regularność wyników mają większe znaczenie niż jednorazowy, nawet bardzo udany sezon.

Niezdecydowani nie chcą stawiać jednoznacznej oceny. Plebiscyt wzbudził więcej pytań

Część czytelników podeszła do tematu z dystansem. 11,63 proc. głosujących wybrało odpowiedź "nie mam zdania", co pokazuje, że nie dla wszystkich sprawa jest oczywista. To sygnał, że porównywanie osiągnięć z różnych dyscyplin nadal budzi wątpliwości. Dla tych osób sam plebiscyt jest ciekawą formą podsumowania roku, ale niekoniecznie miarodajnym sposobem oceny sportowych dokonań. Sonda ujawnia nie tylko różnice zdań, ale również potrzebę szerszej rozmowy o kryteriach wyboru najlepszego sportowca.