Zdrada legendy wstrząsnęła całym krajem. "Złapany w samochodzie"

Lachie Neale jest graczem występującego w Australian Football League (AFL) Brisbane Lions. Był nawet wice kapitanem zespołu. Czemu był? Zrezygnował z tej funkcji po tym, jak został przyłapany na zdradzie swojej żony, Jules.

Media: Lachie Neale zdradził żonę. Są szczegóły

Do szczegółów zdarzenia dotarł "Herald Sun", a sprawą zainteresowały się inne australijskie, ale też zagraniczne media, w tym holenderski "De Telegraaf". Partnerka innego zawodnika drużyny z Brisbane miała nakryć Neale'a w samochodzie, jak zabawiał się z inną kobietą. Dziennikarze odkryli później, że tą kobietą była Tess Crosley, przyjaciółka Lachiego i Jules.

Brytyjski "Daily Mail" zasugerował, że Neale i Crosley co najmniej od roku byli w zażyłych relacjach. Świadczyć miało o tym zdjęcie opublikowane przez mężczyznę w mediach społecznościowych po wywalczeniu mistrzostwa AFL w 2025 roku. Żona zawodnika stała nieco dalej, podczas gdy Tess dotykała swoim kolanem kolana futbolisty.

Publiczne przeprosiny Neale'a

Po ujawnieniu sprawy Neale na konferencji prasowej publicznie przeprosił za swoje zachowanie. Powiedział, że jest "głęboko zasmucony, że zranił rodzinę". - Z żalem potwierdzam, że Jules i ja rozstaliśmy się - dodał.

- Wiem i muszę zaakceptować fakt, że jest to konsekwencja moich własnych działań i skupię się na odbudowie zaufania z Jules, ponieważ dobro naszych dzieci [Piper i Freddy'ego - red.] pozostaje naszym najwyższym priorytetem. Będę pracował nad sobą, aby w przyszłości móc być najlepszą wersją siebie - zaznaczył. Nie chciał jednak odpowiadać na pytania i nie potwierdził, czy rzeczywiście zdradził żonę. Zasłonił się kwestią prywatności.